T20 world cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में साउथ अफ्रीका ने अपना आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडिमय पर खेला। इस मैच में प्रोटियाज ने जिम्बाब्वे की टीम को 5 विकेट से हरा दिया और सुपर 8 के अपने सभी मैचों में जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे को हराने के बाद साउथ अफ्रीका के 6 अंक हो गए और ये टीम सुपर 8 के ग्रुप 1 में पहले स्थान पर और मजबूत हो गई।

जिम्बाब्वे की टीम पहले ही सेमीफाइनल के दौड़ से बाहर हो चुकी थी और सुपर 8 में इस टीम को किसी भी मैच में जीत नहीं मिली और ग्रुप 1 की अंकतालिका में ये टीम तीसरे स्थान पर रही। वहीं साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे के मैच के बाद भारत 2 अंक के साथ अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है जबकि वेस्टइंडीज की टीम 2 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। इंडीज बेहतर रन रेट के आधार पर भारत से आगे है।

साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में अब भी पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान पहले स्थान पर हैं जबकि ब्रायन बेनेट दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो इसमें वैन शाल्कविक 13 विकेट से साथ पहले स्थान पर हैं। हालांकि ब्लेसिंग मुजरबानी के भी 13 विकेट हैं, लेकिन औसत के मामले में शाल्कविक फिलहाल मुजरबानी से आगे हैं।

साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे सुपर 8 मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप 1

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट साउथ अफ्रीका 3 3 0 6 2.259 वेस्टइंडीज 2 1 1 2 1.791 भारत 2 1 1 2 -0.1 जिम्बाब्वे 3 0 3 0 -3.415

ग्रुप 2

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट इंग्लैंड 3 3 0 6 1.096 न्यूजीलैंड 3 1 1 3 1.39 पाकिस्तान 3 1 1 3 -0.123 श्रीलंका 3 0 3 0 -1.95

साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे सुपर 8 मैच के बाद टॉप 5 बैटर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के साहिबजादा फरहान 6 6 383 76.6 160.25 37 18 ब्रायन बेनेट 6 6 292 146 134.56 32 7 एडन मार्करम 7 7 268 53.6 175.16 31 10 रयान रिकेल्टन 7 7 228 38 171.43 17 15 हैरी ब्रुक 7 7 228 32.57 161.7 20 9 शिमरोन हेटमायर 7 6 221 44.2 182.64 15 17

साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे सुपर 8 मैच के बाद टॉप 5 बॉलर

प्लेयर मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट वैन शाल्कविक 4 14.5 89 13 7.77 101 2 0 ब्लेसिंग मुजरबानी 6 23.5 143 13 14.46 188 1 0 लुंगी नगीडी 6 24 144 12 13.75 165 1 0 कॉर्बिन बॉश 6 23 138 11 14.18 156 0 0 वरुण चक्रवर्ती 6 20 120 11 13.09 144 0 0

