T20 world cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में साउथ अफ्रीका ने अपना आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडिमय पर खेला। इस मैच में प्रोटियाज ने जिम्बाब्वे की टीम को 5 विकेट से हरा दिया और सुपर 8 के अपने सभी मैचों में जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे को हराने के बाद साउथ अफ्रीका के 6 अंक हो गए और ये टीम सुपर 8 के ग्रुप 1 में पहले स्थान पर और मजबूत हो गई।

जिम्बाब्वे की टीम पहले ही सेमीफाइनल के दौड़ से बाहर हो चुकी थी और सुपर 8 में इस टीम को किसी भी मैच में जीत नहीं मिली और ग्रुप 1 की अंकतालिका में ये टीम तीसरे स्थान पर रही। वहीं साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे के मैच के बाद भारत 2 अंक के साथ अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है जबकि वेस्टइंडीज की टीम 2 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। इंडीज बेहतर रन रेट के आधार पर भारत से आगे है।

साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में अब भी पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान पहले स्थान पर हैं जबकि ब्रायन बेनेट दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो इसमें वैन शाल्कविक 13 विकेट से साथ पहले स्थान पर हैं। हालांकि ब्लेसिंग मुजरबानी के भी 13 विकेट हैं, लेकिन औसत के मामले में शाल्कविक फिलहाल मुजरबानी से आगे हैं।

साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे सुपर 8 मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप 1

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
साउथ अफ्रीका33062.259
वेस्टइंडीज21121.791
भारत2112-0.1
जिम्बाब्वे3030-3.415

ग्रुप 2

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
इंग्लैंड33061.096
न्यूजीलैंड31131.39
पाकिस्तान3113-0.123
श्रीलंका3030-1.95

साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे सुपर 8 मैच के बाद टॉप 5 बैटर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
साहिबजादा फरहान6638376.6160.253718
ब्रायन बेनेट66292146134.56327
एडन मार्करम7726853.6175.163110
रयान रिकेल्टन7722838171.431715
हैरी ब्रुक7722832.57161.7209
शिमरोन हेटमायर7622144.2182.641517

साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे सुपर 8 मैच के बाद टॉप 5 बॉलर

प्लेयरमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
वैन शाल्कविक414.589137.7710120
ब्लेसिंग मुजरबानी623.51431314.4618810
लुंगी नगीडी6241441213.7516510
कॉर्बिन बॉश6231381114.1815600
वरुण चक्रवर्ती6201201113.0914400

ये खबरें भी पढें

टी20 वर्ल्ड कप: दासुन शनाका ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान के खिलाफ 8 छक्के लगा रोहित को पीछे छोड़ा