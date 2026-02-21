T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। सुपर 8 का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो में खेला गया, लेकिन बारिश की वजह से इस मैच को रद्द कर दिया गया। इस मैच में टॉस तो हुआ, लेकिन इसके बाद भारी बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंका जा सका।

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अगर ये मुकाबला खेला जाता तो जिस भी टीम को जीत मिलती उसे 2 अंक प्राप्त होते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों के बीच एक-एक अंक का बंटवारा कर दिया गया। यानी एक एक-एक अंक के साथ दोनों टीमों का खाता एक साथ ही खुल पाया। सुपर 8 में भारतीय टीम का पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार को खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान मुकाबले के बाद अंकतालिका

सुपर 8 ग्रुप 2

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट न्यूजीलैंड 1 0 0 1 0 पाकिस्तान 1 0 0 1 0 इंग्लैंड – – – – – श्रीलंका – – – – –

सुपर 8 ग्रुप 1

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट भारत – – – – – साउथ अफ्रीका – – – – – वेस्टइंडीज – – – – – जिम्बाब्वे – – – – –

