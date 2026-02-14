T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को तीन मैच खेले गए। इन मैचों में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंट को 5 विकेट जबकि साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को हराने के बाद ग्रुप सी की अंकतालिका में दूसरे नंबर पर जगह बना ली।

साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया और लगातार तीन जीत के साथ इस टीम के 6 अंक हो गए हैं और ये टीम ग्रुप डी की अंकतालिका में पहले नंबर पर बनी हुई है। वहीं ग्रुप ए में भारत पहले स्थान पर बना हुआ है जबकि ग्रुप बी की अंकतालिका में श्रीलंका पहले स्थान पर है।

न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रट
भारत22043.05
पाकिस्तान22040.932
यूएसए31220.533
नीदरलैंड्स3122-1.352
नामीबिया2020-2.884

ग्रुप बी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
श्रीलंका22043.125
जिम्बाब्वे22041.984
ऑस्ट्रेलिया21121.1
आयरलैंड31220.15
ओमान3030-4.546

ग्रुप सी की अंकतालिका


टीम		मैचजीतहारअंकनेट रन रेट
वेस्टइंडीज22041.625
इंग्लैंड3214-0.143
स्कॉटलैंड31220.359
इटली2112-0.352
नेपाल2020-1.854

ग्रुप डी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
साउथ अफ्रीका33061.477
न्यूजीलैंड32140.701
यूएई2112-1.03
अफगानिस्तान2020-0.555
कनाडा2020-1.526

न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका मैच के बाद टॉप 5 बैटर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
टिम सीफर्ट3316783.5179.57207
एडन मार्करम3315075178.57195
लोरकन टकर3313969.5144.79135
शुभम रंजने3313668178.9588
बास डे लीडे3312562.5138.89105

न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका मैच के बाद टॉप 5 बॉलर

प्लेयरमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शाल्कविक310.565116.457120
लुंगी नगीडी31272811.389110
ब्लेलिंग मुजरबानी284874.713310
हरमीत सिंह31272712.578810
मार्को यानसेन3127271611210

