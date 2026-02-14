T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को तीन मैच खेले गए। इन मैचों में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंट को 5 विकेट जबकि साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को हराने के बाद ग्रुप सी की अंकतालिका में दूसरे नंबर पर जगह बना ली।
साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया और लगातार तीन जीत के साथ इस टीम के 6 अंक हो गए हैं और ये टीम ग्रुप डी की अंकतालिका में पहले नंबर पर बनी हुई है। वहीं ग्रुप ए में भारत पहले स्थान पर बना हुआ है जबकि ग्रुप बी की अंकतालिका में श्रीलंका पहले स्थान पर है।
न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका मैच के बाद अंकतालिका
ग्रुप ए की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रट
|भारत
|2
|2
|0
|4
|3.05
|पाकिस्तान
|2
|2
|0
|4
|0.932
|यूएसए
|3
|1
|2
|2
|0.533
|नीदरलैंड्स
|3
|1
|2
|2
|-1.352
|नामीबिया
|2
|0
|2
|0
|-2.884
ग्रुप बी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|4
|3.125
|जिम्बाब्वे
|2
|2
|0
|4
|1.984
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|1
|1
|2
|1.1
|आयरलैंड
|3
|1
|2
|2
|0.15
|ओमान
|3
|0
|3
|0
|-4.546
ग्रुप सी की अंकतालिका
टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|वेस्टइंडीज
|2
|2
|0
|4
|1.625
|इंग्लैंड
|3
|2
|1
|4
|-0.143
|स्कॉटलैंड
|3
|1
|2
|2
|0.359
|इटली
|2
|1
|1
|2
|-0.352
|नेपाल
|2
|0
|2
|0
|-1.854
ग्रुप डी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|साउथ अफ्रीका
|3
|3
|0
|6
|1.477
|न्यूजीलैंड
|3
|2
|1
|4
|0.701
|यूएई
|2
|1
|1
|2
|-1.03
|अफगानिस्तान
|2
|0
|2
|0
|-0.555
|कनाडा
|2
|0
|2
|0
|-1.526
न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका मैच के बाद टॉप 5 बैटर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|टिम सीफर्ट
|3
|3
|167
|83.5
|179.57
|20
|7
|एडन मार्करम
|3
|3
|150
|75
|178.57
|19
|5
|लोरकन टकर
|3
|3
|139
|69.5
|144.79
|13
|5
|शुभम रंजने
|3
|3
|136
|68
|178.95
|8
|8
|बास डे लीडे
|3
|3
|125
|62.5
|138.89
|10
|5
न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका मैच के बाद टॉप 5 बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|शैडली वैन शाल्कविक
|3
|10.5
|65
|11
|6.45
|71
|2
|0
|लुंगी नगीडी
|3
|12
|72
|8
|11.38
|91
|1
|0
|ब्लेलिंग मुजरबानी
|2
|8
|48
|7
|4.71
|33
|1
|0
|हरमीत सिंह
|3
|12
|72
|7
|12.57
|88
|1
|0
|मार्को यानसेन
|3
|12
|72
|7
|16
|112
|1
|0
