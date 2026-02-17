T20 World Cup 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 33 मुकाबले हो चुके हैं। अभी तक सुपर 8 के लिए सात टीमें कंफर्म हो चुकी हैं। नेपाल ने अपने आखिरी मुकाबले में स्कॉटलैंड को हराकर जीत के साथ इस टूर्नामेंट का अंत किया है। नेपाल ने अपनी टूर्नामेंट के इस संस्करण में पहली जीत दर्ज की है। वहीं ग्रुप सी में आखिरी स्थान पर रही।
स्कॉटलैंड की भी इस टूर्नामेंट में तीसरी हार है और उसके भी दो अंक हैं। फिर भी बेहतर नेट रनरेट के कारण टीम ग्रुप सी में तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो टिम सीफर्ट टॉप पर हैं। वहीं इशान किशन भी टॉप 5 में अभी भी बरकरार हैं। इसके अलावा गेंदबाजों में यूएसए के गेंदबाज शादली वान शाल्विक 13 विकेट के साथ टॉप पर हैं।
नेपाल-स्कॉटलैंड मैच के बाद अंकतालिका
ग्रुप ए
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत (Q)
|3
|3
|0
|6
|3.05
|यूएसए
|4
|2
|2
|4
|0.788
|पाकिस्तान
|3
|2
|1
|4
|-0.403
|नीदरलैंड्स
|3
|1
|2
|2
|-1.352
|नामीबिया
|3
|0
|3
|0
|-2.443
ग्रुप बी
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|श्रीलंका (Q)
|3
|3
|0
|6
|+2.462
|जिम्बाब्वे (Q)
|3
|2
|0
|5
|+1.984
|आयरलैंड
|4
|1
|2
|3
|+0.150
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|1
|2
|2
|0.414
|ओमान
|3
|0
|3
|0
|-4.546
ग्रुप सी
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|वेस्टइंडीज (Q)
|3
|3
|0
|6
|1.82
|इंग्लैंड (Q)
|4
|3
|1
|6
|0.201
|स्कॉटलैंड
|4
|1
|3
|2
|+0.184
|इटली
|3
|1
|2
|2
|-0.588
|नेपाल
|4
|1
|3
|2
|-1.349
ग्रुप डी
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|साउथ अफ्रीका (Q)
|3
|3
|0
|6
|1.477
|न्यूजीलैंड (Q)
|4
|3
|1
|6
|+1.227
|अफगानिस्तान
|3
|1
|2
|2
|-0.215
|यूएई
|3
|1
|2
|2
|-0.797
|कनाडा
|3
|0
|3
|0
|-1.865
टॉप 5 बैटर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|टिम सीफर्ट
|4
|4
|173
|57.67
|167.96
|21
|7
|दीपेंद्र सिंह ऐरी
|4
|4
|169
|56.33
|144.44
|13
|7
|कुसल मेंडिस
|3
|3
|168
|84
|133.33
|18
|1
|इशान किशन
|3
|3
|158
|52.67
|197.5
|17
|10
|एडन मार्करम
|3
|3
|150
|75
|178.57
|19
|5
टॉप 5 बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|शैडली वैन शाल्कविक
|4
|14.5
|89
|13
|7.77
|101
|2
|0
|माइकल लीस्क
|4
|16.0
|96
|9
|13.56
|122
|1
|0
|लुंगी एनगिडी
|3
|12
|72
|8
|11.38
|91
|1
|0
|अजमतुल्लाह उमरजेई
|3
|11.5
|71
|8
|12
|96
|1
|0
|ब्लेसिंग मुजरबानी
|2
|8
|48
|7
|4.71
|33
|1
|0
