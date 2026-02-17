T20 World Cup 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 33 मुकाबले हो चुके हैं। अभी तक सुपर 8 के लिए सात टीमें कंफर्म हो चुकी हैं। नेपाल ने अपने आखिरी मुकाबले में स्कॉटलैंड को हराकर जीत के साथ इस टूर्नामेंट का अंत किया है। नेपाल ने अपनी टूर्नामेंट के इस संस्करण में पहली जीत दर्ज की है। वहीं ग्रुप सी में आखिरी स्थान पर रही।

स्कॉटलैंड की भी इस टूर्नामेंट में तीसरी हार है और उसके भी दो अंक हैं। फिर भी बेहतर नेट रनरेट के कारण टीम ग्रुप सी में तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो टिम सीफर्ट टॉप पर हैं। वहीं इशान किशन भी टॉप 5 में अभी भी बरकरार हैं। इसके अलावा गेंदबाजों में यूएसए के गेंदबाज शादली वान शाल्विक 13 विकेट के साथ टॉप पर हैं।

नेपाल-स्कॉटलैंड मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट भारत (Q) 3 3 0 6 3.05 यूएसए 4 2 2 4 0.788 पाकिस्तान 3 2 1 4 -0.403 नीदरलैंड्स 3 1 2 2 -1.352 नामीबिया 3 0 3 0 -2.443

ग्रुप बी

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट श्रीलंका (Q) 3 3 0 6 +2.462 जिम्बाब्वे (Q) 3 2 0 5 +1.984 आयरलैंड 4 1 2 3 +0.150 ऑस्ट्रेलिया 3 1 2 2 0.414 ओमान 3 0 3 0 -4.546

ग्रुप सी

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट वेस्टइंडीज (Q) 3 3 0 6 1.82 इंग्लैंड (Q) 4 3 1 6 0.201 स्कॉटलैंड 4 1 3 2 +0.184 इटली 3 1 2 2 -0.588 नेपाल 4 1 3 2 -1.349

ग्रुप डी

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट साउथ अफ्रीका (Q) 3 3 0 6 1.477 न्यूजीलैंड (Q) 4 3 1 6 +1.227 अफगानिस्तान 3 1 2 2 -0.215 यूएई 3 1 2 2 -0.797 कनाडा 3 0 3 0 -1.865

टॉप 5 बैटर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के टिम सीफर्ट 4 4 173 57.67 167.96 21 7 दीपेंद्र सिंह ऐरी 4 4 169 56.33 144.44 13 7 कुसल मेंडिस 3 3 168 84 133.33 18 1 इशान किशन 3 3 158 52.67 197.5 17 10 एडन मार्करम 3 3 150 75 178.57 19 5

टॉप 5 बॉलर

प्लेयर मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट शैडली वैन शाल्कविक 4 14.5 89 13 7.77 101 2 0 माइकल लीस्क 4 16.0 96 9 13.56 122 1 0 लुंगी एनगिडी 3 12 72 8 11.38 91 1 0 अजमतुल्लाह उमरजेई 3 11.5 71 8 12 96 1 0 ब्लेसिंग मुजरबानी 2 8 48 7 4.71 33 1 0

