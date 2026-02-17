T20 World Cup 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 33 मुकाबले हो चुके हैं। अभी तक सुपर 8 के लिए सात टीमें कंफर्म हो चुकी हैं। नेपाल ने अपने आखिरी मुकाबले में स्कॉटलैंड को हराकर जीत के साथ इस टूर्नामेंट का अंत किया है। नेपाल ने अपनी टूर्नामेंट के इस संस्करण में पहली जीत दर्ज की है। वहीं ग्रुप सी में आखिरी स्थान पर रही।

स्कॉटलैंड की भी इस टूर्नामेंट में तीसरी हार है और उसके भी दो अंक हैं। फिर भी बेहतर नेट रनरेट के कारण टीम ग्रुप सी में तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो टिम सीफर्ट टॉप पर हैं। वहीं इशान किशन भी टॉप 5 में अभी भी बरकरार हैं। इसके अलावा गेंदबाजों में यूएसए के गेंदबाज शादली वान शाल्विक 13 विकेट के साथ टॉप पर हैं।

नेपाल-स्कॉटलैंड मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
भारत (Q)33063.05
यूएसए42240.788
पाकिस्तान3214-0.403
नीदरलैंड्स3122-1.352
नामीबिया3030-2.443

ग्रुप बी

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
श्रीलंका (Q)3306+2.462
जिम्बाब्वे (Q)3205+1.984
आयरलैंड4123+0.150
ऑस्ट्रेलिया31220.414
ओमान3030-4.546

ग्रुप सी

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
वेस्टइंडीज (Q)33061.82
इंग्लैंड (Q)43160.201
स्कॉटलैंड4132+0.184
इटली3122-0.588
नेपाल4132-1.349

ग्रुप डी

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
साउथ अफ्रीका (Q)33061.477
न्यूजीलैंड (Q)4316+1.227
अफगानिस्तान3122-0.215
यूएई3122-0.797
कनाडा3030-1.865

टॉप 5 बैटर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
टिम सीफर्ट4417357.67167.96217
दीपेंद्र सिंह ऐरी4416956.33144.44137
कुसल मेंडिस3316884133.33181
इशान किशन3315852.67197.51710
एडन मार्करम3315075178.57195

टॉप 5 बॉलर

प्लेयरमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शाल्कविक414.589137.7710120
माइकल लीस्क416.096913.5612210
लुंगी एनगिडी31272811.389110
अजमतुल्लाह उमरजेई311.5718129610
ब्लेसिंग मुजरबानी284874.713310

यह भी पढ़ें: शमी ने झटके 8 विकेट, लेकिन बंगाल के बल्लेबाजों ने मेहनत पर फेरा पानी; जम्मू-कश्मीर इतिहास रचने के करीब
यह भी पढ़ें: IRE vs ZIM: ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, जिम्बाब्वे का डबल फायदा; अब सुपर 8 में भारत से मुकाबला
यह भी पढ़ें: T20 World Cup: सुपर 8 की सात टीमें पक्की, पाकिस्तान या यूएसए किसी एक को मिलेगी जगह; ये है पूरा शेड्यूल