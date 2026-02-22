T20 World Cup 2026 Points Table: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, लेकिन प्रोटियाज ने इस मैच में भारत को बुरी तरह से हरा दिया। 76 रन से मिली इस हार के बाद भारत ने अपने 2 अंक गंवा दिए और वो अंकतालिका में खाता खोलने से चूक गया।

भारत को हराने के बाद साउथ अफ्रीका को 2 अंक प्राप्त हुए और वो ग्रुप ए की अंकतालिका में पहले स्थान पर आ गया। भारत और साउथ अफ्रीका से पहले रविवार को इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया था जिसमें इंग्लैंड को जीत मिली और ये टीम 2 अंक के साथ ग्रुप बी में पहले स्थान पर आ गई।

भारत-साउथ अफ्रीका सुपर 8 मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप 1

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
साउथ अफ्रीका11023.8
भारत1010-3.8
वेस्टइंडीज
जिम्बाब्वे

ग्रुप 2

टीम मैचजीतहारअंकनेट रन रेट
इंग्लैंड11022.55
न्यूजीलैंड10010
पाकिस्तान10010
श्रीलंका1010-2.55

भारत-साउथ अफ्रीका सुपर 8 मैच के बाद टॉप 5 बैटर

प्लेयरसालमैचपारीनॉट आउटरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
साहिबजादा फरहान2026-2026541220100*73.33134164.171112111
पथुम निसांका2026-2026551208100*52135154.07110236
कुसल मेंडिस2026-20265511866146.5150124030191
एडन मार्करम2026-202655118286*45.5102178.43020246
सूर्यकुमार यादव2026-202655118084*45141127.65010176

भारत-साउथ अफ्रीका सुपर 8 मैच के बाद टॉप 5 बॉलर

प्लेयरसालमैचपारीबॉलओवर्समेडनरनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकॉनामीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेट
वैन शल्कविक2026-2026448914.50101134/257.766.86.8420
मार्को यानसेन2026-2026449515.50134114/2212.188.468.6320
वरुण चक्रवर्ती2026-20265596160109103/710.96.819.600
ब्लेसिंग मुजाराबानी2026-202633721217194/177.885.91810
माइकल लीस्क2026-2026449616012294/1713.557.6210.66176

