T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां लीग मैच भारत और नामीबिया के बीच खेला गया। इस मैच में भारत को नामीबिया पर 93 रन की जीत मिली। ये भारत की लगातार दूसरी जीत थी और अब टीम इंडिया के कुल 4 अंक हो गए।

नामीबिया पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए की अंकतालिका में पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर धकेल दिया और पहले स्थान पर पहुंच गई। हालांकि दोनों टीमों के 4-4 अंक हैं, लेकिन भारत ने बेहतर रन रेट के आधार पर पहले स्थान पर जगह बना ली। भारत का रन रेट अब 3.050 हो गया है जबकि पाकिस्तान का रन रेट 0.932 है।

भारत-नामीबिया मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
भारत22043.05
पाकिस्तान22040.932
नीदरलैंड21120.356
यूएसए2020-1.525
नामीबिया2020-2.884

ग्रुप बी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
श्रीलंका22043.125
ऑस्ट्रेलिया11023.35
जिम्बाब्वे11022.702
आयरलैंड2020-2.175
ओमान2020-4.306

ग्रुप सी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
वेस्टइंडीज22041.625
स्कॉटलैंड21120.95
इटली2112-0.352
इंग्लैंड2112-0.65
नेपाल2020-1.854

ग्रुप डी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
न्यूजीलैंड22041.919
साउथ अफ्रीका22041.425
अफगानिस्तान2020-0.555
यूएई1010-2.763
कनाडा1010-2.85

