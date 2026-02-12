T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां लीग मैच भारत और नामीबिया के बीच खेला गया। इस मैच में भारत को नामीबिया पर 93 रन की जीत मिली। ये भारत की लगातार दूसरी जीत थी और अब टीम इंडिया के कुल 4 अंक हो गए।

नामीबिया पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए की अंकतालिका में पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर धकेल दिया और पहले स्थान पर पहुंच गई। हालांकि दोनों टीमों के 4-4 अंक हैं, लेकिन भारत ने बेहतर रन रेट के आधार पर पहले स्थान पर जगह बना ली। भारत का रन रेट अब 3.050 हो गया है जबकि पाकिस्तान का रन रेट 0.932 है।

भारत-नामीबिया मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट भारत 2 2 0 4 3.05 पाकिस्तान 2 2 0 4 0.932 नीदरलैंड 2 1 1 2 0.356 यूएसए 2 0 2 0 -1.525 नामीबिया 2 0 2 0 -2.884

ग्रुप बी की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट श्रीलंका 2 2 0 4 3.125 ऑस्ट्रेलिया 1 1 0 2 3.35 जिम्बाब्वे 1 1 0 2 2.702 आयरलैंड 2 0 2 0 -2.175 ओमान 2 0 2 0 -4.306

ग्रुप सी की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट वेस्टइंडीज 2 2 0 4 1.625 स्कॉटलैंड 2 1 1 2 0.95 इटली 2 1 1 2 -0.352 इंग्लैंड 2 1 1 2 -0.65 नेपाल 2 0 2 0 -1.854

ग्रुप डी की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट न्यूजीलैंड 2 2 0 4 1.919 साउथ अफ्रीका 2 2 0 4 1.425 अफगानिस्तान 2 0 2 0 -0.555 यूएई 1 0 1 0 -2.763 कनाडा 1 0 1 0 -2.85

ये खबरें भी पढ़ें

IND vs NAM: इशान ने 20 गेंदों पर ठोका अर्धशतक, T20WC में बतौर विकेटकीपर भारत के लिए बनाया सबसे बड़ा स्कोर