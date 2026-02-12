T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां लीग मैच भारत और नामीबिया के बीच खेला गया। इस मैच में भारत को नामीबिया पर 93 रन की जीत मिली। ये भारत की लगातार दूसरी जीत थी और अब टीम इंडिया के कुल 4 अंक हो गए।
नामीबिया पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए की अंकतालिका में पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर धकेल दिया और पहले स्थान पर पहुंच गई। हालांकि दोनों टीमों के 4-4 अंक हैं, लेकिन भारत ने बेहतर रन रेट के आधार पर पहले स्थान पर जगह बना ली। भारत का रन रेट अब 3.050 हो गया है जबकि पाकिस्तान का रन रेट 0.932 है।
भारत-नामीबिया मैच के बाद अंकतालिका
ग्रुप ए की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत
|2
|2
|0
|4
|3.05
|पाकिस्तान
|2
|2
|0
|4
|0.932
|नीदरलैंड
|2
|1
|1
|2
|0.356
|यूएसए
|2
|0
|2
|0
|-1.525
|नामीबिया
|2
|0
|2
|0
|-2.884
ग्रुप बी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|4
|3.125
|ऑस्ट्रेलिया
|1
|1
|0
|2
|3.35
|जिम्बाब्वे
|1
|1
|0
|2
|2.702
|आयरलैंड
|2
|0
|2
|0
|-2.175
|ओमान
|2
|0
|2
|0
|-4.306
ग्रुप सी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|वेस्टइंडीज
|2
|2
|0
|4
|1.625
|स्कॉटलैंड
|2
|1
|1
|2
|0.95
|इटली
|2
|1
|1
|2
|-0.352
|इंग्लैंड
|2
|1
|1
|2
|-0.65
|नेपाल
|2
|0
|2
|0
|-1.854
ग्रुप डी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|न्यूजीलैंड
|2
|2
|0
|4
|1.919
|साउथ अफ्रीका
|2
|2
|0
|4
|1.425
|अफगानिस्तान
|2
|0
|2
|0
|-0.555
|यूएई
|1
|0
|1
|0
|-2.763
|कनाडा
|1
|0
|1
|0
|-2.85
ये खबरें भी पढ़ें
IND vs NAM: इशान ने 20 गेंदों पर ठोका अर्धशतक, T20WC में बतौर विकेटकीपर भारत के लिए बनाया सबसे बड़ा स्कोर