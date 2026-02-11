T20 World Cup 2026 Points Table, Top 5 batters, Top 5 bowlers: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 15वें मैच में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रनों से हराया। इसके साथ ही उसके 4 अंक हो गए। ग्रुप सी में स्कॉटलैंड दूसरे नंबर पर है। इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है। ग्रुप ए से पाकिस्तान शीर्ष पर है। भारत दूसरे नंबर पर है। ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप सी से वेस्टइंडीज और ग्रुप डी से न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टिम सीफर्ट शीर्ष पर हैं। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान दूसरे नंबर पर हैं। अमेरिका के शैडली वैन शाल्कविक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी दूसरे नंबर पर हैं।

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज मैच के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज

ग्रुप ए

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1पाकिस्तान220000.9324
2भारत110001.452
3नीदरलैंड211000.3562
4नामीबिया10100-1.0330
5अमेरिका20200-1.5250

ग्रुप बी

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1ऑस्ट्रेलिया110003.352
2जिम्बाब्वे110002.7022
3श्रीलंका1100012
4आयरलैंड20200-2.1750
5ओमान10100-2.7020

ग्रुप सी

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1वेस्टइंडीज220001.6254
2स्कॉटलैंड211000.952
3इंग्लैंड21100-0.652
4नेपाल10100-0.20
5इटली10100-3.650

ग्रुप डी

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजाटाईरनरेटअंक
1न्यूजीलैंड220001.9194
2साउथ अफ्रीका220001.4254
3अफगानिस्तान20200-0.5550
4संयुक्त अरब अमीरात10100-2.7630
5कनाडा10100-2.850

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ीपारीरनऔसतस्ट्राइकचौकाछक्का
टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड)2154154183.33196
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)212060166.67107
रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान)211155.5173.4468
जॉर्ज मुनसे (स्कॉटलैंड)210351.5149.28162
बास डे लीडे (नीदरलैंड्स)2102102139.7394

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज

खिलाड़ीओवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका)84886.255020
लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका)84878.145710
रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज)42464.52701
माइकल लीस्क (स्कॉटलैंड)848511.85910
अजमतुल्लाह उमरजई (अफगानिस्तान)7.547420.258100

