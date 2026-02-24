T20 World Cup 2026 Points Table, Most Runs and Wickets: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 45वें मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। ग्रुप बी में इंग्लैंड शीर्ष पर बरकरार है और लगातार दूसरा मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर खिसक गया। मैच धुलने के कारण उसके और न्यूजीलैंड के 1-1 अंक है। श्रीलंका आखिरी पायदान पर है। ग्रुप-1 में वेस्टइंडीज शीर्ष पर है। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। भारत तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान ने बनाए हैं। वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर दूसरे नंबर पर हैं। श्रीलंका के पथुम निसांका तीसरे और कुसल मेंडिस चौथे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम पांचवें नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अमेरिका के शेडले वैन शाल्कविक पहले, जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी दूसरे, साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन तीसरे, पाकिस्तान के उस्मान तारिक चौथे और भारत के वरुण चक्रवर्ती पांचवें नंबर पर हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका
ग्रुप-1
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|रनरेट
|टाई
|रनरेट
|अंक
|1
|वेस्टइंडीज
|1
|1
|0
|0
|0
|5.35
|2
|2
|साउथ अफ्रीका
|1
|1
|0
|0
|0
|3.8
|2
|3
|भारत
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.8
|0
|4
|जिम्बाब्वे
|1
|0
|1
|0
|0
|-5.35
|0
ग्रुप-2
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|रनरेट
|टाई
|रनरेट
|अंक
|1
|इंग्लैंड (क्वालिफाई)
|2
|2
|0
|0
|0
|1.491
|4
|2
|न्यूजीलैंड
|1
|0
|0
|1
|0
|–
|1
|3
|पाकिस्तान
|2
|0
|1
|1
|0
|-0.461
|1
|4
|श्रीलंका
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.55
|0
टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौका
|छक्का
|साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)
|4
|4
|220
|73.33
|164.18
|21
|11
|शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज)
|5
|5
|219
|54.75
|185.59
|15
|17
|पथुम निसांका (श्रीलंका)
|5
|5
|208
|52
|154.07
|23
|6
|कुसल मेंडिस (श्रीलंका)
|5
|5
|186
|46.5
|124
|19
|1
|एडेन मार्कराम (साउथ अफ्रीका)
|5
|5
|182
|45.5
|178.43
|24
|6
टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|औवर
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका)
|4
|14.5
|89
|13
|7.77
|101
|2
|0
|ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे)
|4
|16
|96
|11
|10.27
|113
|1
|0
|मार्को यानसेन (साउथ अफ्रीका)
|4
|15.5
|95
|11
|12.18
|134
|2
|0
|उस्मान तारिक (पाकिस्तान)
|4
|15.3
|93
|10
|9.8
|98
|1
|0
|वरुण चक्रवर्ती (भारत)
|5
|16
|96
|10
|10.9
|109
|0
|0
