T20 World Cup 2026 Points Table, Most Runs and Wickets: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 45वें मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। ग्रुप बी में इंग्लैंड शीर्ष पर बरकरार है और लगातार दूसरा मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर खिसक गया। मैच धुलने के कारण उसके और न्यूजीलैंड के 1-1 अंक है। श्रीलंका आखिरी पायदान पर है। ग्रुप-1 में वेस्टइंडीज शीर्ष पर है। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। भारत तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान ने बनाए हैं। वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर दूसरे नंबर पर हैं। श्रीलंका के पथुम निसांका तीसरे और कुसल मेंडिस चौथे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम पांचवें नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अमेरिका के शेडले वैन शाल्कविक पहले, जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी दूसरे, साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन तीसरे, पाकिस्तान के उस्मान तारिक चौथे और भारत के वरुण चक्रवर्ती पांचवें नंबर पर हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका

ग्रुप-1

पोजिशनटीममैचजीतहाररनरेटटाईरनरेटअंक
1वेस्टइंडीज110005.352
2साउथ अफ्रीका110003.82
3भारत10100-3.80
4जिम्बाब्वे10100-5.350

ग्रुप-2

पोजिशनटीममैचजीतहाररनरेटटाईरनरेटअंक
1इंग्लैंड (क्वालिफाई)220001.4914
2न्यूजीलैंड100101
3पाकिस्तान20110-0.4611
4श्रीलंका10100-2.550

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकाछक्का
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)4422073.33164.182111
शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज)5521954.75185.591517
पथुम निसांका (श्रीलंका)5520852154.07236
कुसल मेंडिस (श्रीलंका)5518646.5124191
एडेन मार्कराम (साउथ अफ्रीका)5518245.5178.43246

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचऔवरगेंदविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका)414.589137.7710120
ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे)416961110.2711310
मार्को यानसेन (साउथ अफ्रीका)415.5951112.1813420
उस्मान तारिक (पाकिस्तान)415.393109.89810
वरुण चक्रवर्ती (भारत)516961010.910900

