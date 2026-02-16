T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां लीग मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कंगारू टीम को 8 विकेट से हार मिली और इस टीम पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इस मैच को जीतकर श्रीलंका की टीम ने सुपर 8 में जगह बना ली।

ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद श्रीलंका के 6 अंक हो गए और ग्रुप बी में टॉप पर रहते हुए ये टीम सुपर 8 में पहुंच गई जबकि लगातार दो हार के बाद कंगारू टीम के 2 अंक हैं और वो अंकतालिका में तीसरे नंबर पर जिम्ब्बावे के बाद है जिसके 4 अंक हैं। श्रीलंका सुपर 8 में पहुंचने वाली पांचवीं टीम बन गई। इससे पहले भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टिडंडीज ने सुपर 8 में जगह बना ली थी।

ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
भारत (Q)33063.05
यूएसए42240.788
पाकिस्तान3214-0.403
नीदरलैंड्स3122-1.352
नामीबिया 3030-2.443

ग्रुप बी की अंकतालिका

टीम मैचजीतहारअंकनेट रन रेट
श्रीलंका (Q)33062.462
जिम्बाब्वे22041.984
ऑस्ट्रेलिया31220.414
आयरलैंड31220.15
ओमान3030-4.546

ग्रुप सी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
वेस्टइंडीज (Q)33061.82
इंग्लैंड (Q)43160.201
स्कॉटलैंड31220.359
इटली3122-0.588
नेपाल3030-1.942

ग्रुप डी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
साउथ अफ्रीका (Q)33061.477
न्यूजीलैंड 32140.701
अफगानिस्तान3122-0.215
यूएई3122-0.797
कनाडा2020-1.526

ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका मैच के बाद टॉप 5 बैटर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
कुसल मेंडिस3316884133.33181
टिम सीफर्ट3316783.5179.57207
इशान किशन3315852.67197.51710
एडन मार्करम3315075178.57195
जैकब बेथेल4414335.75134.91127

ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका मैच के बाद टॉप 5 बॉलर

प्लेयरमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शाल्कविक414.589137.7710120
लुंगी नगीडी31272811.389110
अजमतुल्लाह उमरजेई311.5718129610
ब्लेसिंग मुजाराबानी284874.713310
हरमीत सिंह41590716.1411310

ये खबर भी पढ़े

तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 155 रन बना बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम, युवराज सिंह को पीछे छोड़ने से चूके