T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां लीग मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कंगारू टीम को 8 विकेट से हार मिली और इस टीम पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इस मैच को जीतकर श्रीलंका की टीम ने सुपर 8 में जगह बना ली।

ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद श्रीलंका के 6 अंक हो गए और ग्रुप बी में टॉप पर रहते हुए ये टीम सुपर 8 में पहुंच गई जबकि लगातार दो हार के बाद कंगारू टीम के 2 अंक हैं और वो अंकतालिका में तीसरे नंबर पर जिम्ब्बावे के बाद है जिसके 4 अंक हैं। श्रीलंका सुपर 8 में पहुंचने वाली पांचवीं टीम बन गई। इससे पहले भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टिडंडीज ने सुपर 8 में जगह बना ली थी।

ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट भारत (Q) 3 3 0 6 3.05 यूएसए 4 2 2 4 0.788 पाकिस्तान 3 2 1 4 -0.403 नीदरलैंड्स 3 1 2 2 -1.352 नामीबिया 3 0 3 0 -2.443

ग्रुप बी की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट श्रीलंका (Q) 3 3 0 6 2.462 जिम्बाब्वे 2 2 0 4 1.984 ऑस्ट्रेलिया 3 1 2 2 0.414 आयरलैंड 3 1 2 2 0.15 ओमान 3 0 3 0 -4.546

ग्रुप सी की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट वेस्टइंडीज (Q) 3 3 0 6 1.82 इंग्लैंड (Q) 4 3 1 6 0.201 स्कॉटलैंड 3 1 2 2 0.359 इटली 3 1 2 2 -0.588 नेपाल 3 0 3 0 -1.942

ग्रुप डी की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट साउथ अफ्रीका (Q) 3 3 0 6 1.477 न्यूजीलैंड 3 2 1 4 0.701 अफगानिस्तान 3 1 2 2 -0.215 यूएई 3 1 2 2 -0.797 कनाडा 2 0 2 0 -1.526

ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका मैच के बाद टॉप 5 बैटर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के कुसल मेंडिस 3 3 168 84 133.33 18 1 टिम सीफर्ट 3 3 167 83.5 179.57 20 7 इशान किशन 3 3 158 52.67 197.5 17 10 एडन मार्करम 3 3 150 75 178.57 19 5 जैकब बेथेल 4 4 143 35.75 134.91 12 7

ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका मैच के बाद टॉप 5 बॉलर

प्लेयर मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट शैडली वैन शाल्कविक 4 14.5 89 13 7.77 101 2 0 लुंगी नगीडी 3 12 72 8 11.38 91 1 0 अजमतुल्लाह उमरजेई 3 11.5 71 8 12 96 1 0 ब्लेसिंग मुजाराबानी 2 8 48 7 4.71 33 1 0 हरमीत सिंह 4 15 90 7 16.14 113 1 0

