T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां लीग मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कंगारू टीम को 8 विकेट से हार मिली और इस टीम पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इस मैच को जीतकर श्रीलंका की टीम ने सुपर 8 में जगह बना ली।
ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद श्रीलंका के 6 अंक हो गए और ग्रुप बी में टॉप पर रहते हुए ये टीम सुपर 8 में पहुंच गई जबकि लगातार दो हार के बाद कंगारू टीम के 2 अंक हैं और वो अंकतालिका में तीसरे नंबर पर जिम्ब्बावे के बाद है जिसके 4 अंक हैं। श्रीलंका सुपर 8 में पहुंचने वाली पांचवीं टीम बन गई। इससे पहले भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टिडंडीज ने सुपर 8 में जगह बना ली थी।
ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका मैच के बाद अंकतालिका
ग्रुप ए की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत (Q)
|3
|3
|0
|6
|3.05
|यूएसए
|4
|2
|2
|4
|0.788
|पाकिस्तान
|3
|2
|1
|4
|-0.403
|नीदरलैंड्स
|3
|1
|2
|2
|-1.352
|नामीबिया
|3
|0
|3
|0
|-2.443
ग्रुप बी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|श्रीलंका (Q)
|3
|3
|0
|6
|2.462
|जिम्बाब्वे
|2
|2
|0
|4
|1.984
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|1
|2
|2
|0.414
|आयरलैंड
|3
|1
|2
|2
|0.15
|ओमान
|3
|0
|3
|0
|-4.546
ग्रुप सी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|वेस्टइंडीज (Q)
|3
|3
|0
|6
|1.82
|इंग्लैंड (Q)
|4
|3
|1
|6
|0.201
|स्कॉटलैंड
|3
|1
|2
|2
|0.359
|इटली
|3
|1
|2
|2
|-0.588
|नेपाल
|3
|0
|3
|0
|-1.942
ग्रुप डी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|साउथ अफ्रीका (Q)
|3
|3
|0
|6
|1.477
|न्यूजीलैंड
|3
|2
|1
|4
|0.701
|अफगानिस्तान
|3
|1
|2
|2
|-0.215
|यूएई
|3
|1
|2
|2
|-0.797
|कनाडा
|2
|0
|2
|0
|-1.526
ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका मैच के बाद टॉप 5 बैटर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|कुसल मेंडिस
|3
|3
|168
|84
|133.33
|18
|1
|टिम सीफर्ट
|3
|3
|167
|83.5
|179.57
|20
|7
|इशान किशन
|3
|3
|158
|52.67
|197.5
|17
|10
|एडन मार्करम
|3
|3
|150
|75
|178.57
|19
|5
|जैकब बेथेल
|4
|4
|143
|35.75
|134.91
|12
|7
ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका मैच के बाद टॉप 5 बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|शैडली वैन शाल्कविक
|4
|14.5
|89
|13
|7.77
|101
|2
|0
|लुंगी नगीडी
|3
|12
|72
|8
|11.38
|91
|1
|0
|अजमतुल्लाह उमरजेई
|3
|11.5
|71
|8
|12
|96
|1
|0
|ब्लेसिंग मुजाराबानी
|2
|8
|48
|7
|4.71
|33
|1
|0
|हरमीत सिंह
|4
|15
|90
|7
|16.14
|113
|1
|0
