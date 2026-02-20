T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आखिरी लीग मैच यानी 40वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कंगारू टीम ने एकतरफ अंदाज में खेलते हुए ओमान को 9 विकेट से हरा दिया। वर्ल्ड कप में ये ऑस्ट्रेलिया की दूसरी जीत रही और इस टीम ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रहते हुए इस टूर्नामेंट में अपने सफर का समापन किया।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी लीग मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 40 लीग मुकाबले खेले गए जिसके बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 220 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे जबकि टॉप बैटर की लिस्ट में भारत के इशान किशन 176 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं। वहीं शैडली वैन शाल्कविक 13 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे।

ऑस्ट्रेलिया-ओमान मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट भारत 4 4 0 8 2.5 पाकिस्तान 4 3 1 6 0.976 यूएसए 4 2 2 4 0.788 नीदरलैंड्स 4 1 3 2 -1.217 नामीबिया 4 0 4 0 -3.108

ग्रुप बी

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट जिम्बाब्वे 4 3 0 7 1.506 श्रीलंका 4 3 1 6 1.741 ऑस्ट्रेलिया 4 2 2 4 1.523 आयरलैंड 4 1 2 3 0.15 ओमान 4 0 4 0 -4.845

ग्रुप सी

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट वेस्टइंडीज 4 4 0 8 1.874 इंग्लैंड 4 3 1 6 0.201 स्कॉटलैंड 4 1 3 2 0.184 इटली 4 1 3 2 -1.02 नेपाल 4 1 3 2 -1.349

ग्रुप डी

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट साउथ अफ्रीका 4 4 0 8 1.943 न्यूजीलैंड 4 3 1 6 1.227 अफगानिस्तान 4 2 2 4 0.889 यूएई 4 1 3 2 -1.364 कनाडा 4 0 4 0 -2.426

ऑस्ट्रेलिया-ओमान मैच के बाद टॉप 5 बैटर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के साहिबजादा फरहान 4 4 220 73.33 164.18 21 11 पथुम निसांका 4 4 199 66.33 156.69 21 6 कुसल मेंडिस 4 4 182 60.67 124.66 18 1 एडन मार्करम 4 4 178 59.33 187.37 24 6 इशान किशन 4 4 176 44 202.3 19 11

ऑस्ट्रेलिया-ओमान मैच के बाद टॉप 5 बॉलर

प्लेयर मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट Shadley van Schalkwyk 4 14.5 89 13 7.77 101 2 0 वरुण चक्रवर्ती 4 12 72 9 6.89 62 0 0 ब्लेलिंग मुजाराबानी 3 12 72 9 7.89 71 1 0 माइकल लीस्क 4 16 96 9 13.56 122 1 0 अजमतुल्लाह उमरजेई 4 13.5 83 9 12.67 114 1 0

