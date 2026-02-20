T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आखिरी लीग मैच यानी 40वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कंगारू टीम ने एकतरफ अंदाज में खेलते हुए ओमान को 9 विकेट से हरा दिया। वर्ल्ड कप में ये ऑस्ट्रेलिया की दूसरी जीत रही और इस टीम ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रहते हुए इस टूर्नामेंट में अपने सफर का समापन किया।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी लीग मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 40 लीग मुकाबले खेले गए जिसके बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 220 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे जबकि टॉप बैटर की लिस्ट में भारत के इशान किशन 176 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं। वहीं शैडली वैन शाल्कविक 13 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे।
ऑस्ट्रेलिया-ओमान मैच के बाद अंकतालिका
ग्रुप ए
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत
|4
|4
|0
|8
|2.5
|पाकिस्तान
|4
|3
|1
|6
|0.976
|यूएसए
|4
|2
|2
|4
|0.788
|नीदरलैंड्स
|4
|1
|3
|2
|-1.217
|नामीबिया
|4
|0
|4
|0
|-3.108
ग्रुप बी
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|जिम्बाब्वे
|4
|3
|0
|7
|1.506
|श्रीलंका
|4
|3
|1
|6
|1.741
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|2
|2
|4
|1.523
|आयरलैंड
|4
|1
|2
|3
|0.15
|ओमान
|4
|0
|4
|0
|-4.845
ग्रुप सी
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|वेस्टइंडीज
|4
|4
|0
|8
|1.874
|इंग्लैंड
|4
|3
|1
|6
|0.201
|स्कॉटलैंड
|4
|1
|3
|2
|0.184
|इटली
|4
|1
|3
|2
|-1.02
|नेपाल
|4
|1
|3
|2
|-1.349
ग्रुप डी
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|साउथ अफ्रीका
|4
|4
|0
|8
|1.943
|न्यूजीलैंड
|4
|3
|1
|6
|1.227
|अफगानिस्तान
|4
|2
|2
|4
|0.889
|यूएई
|4
|1
|3
|2
|-1.364
|कनाडा
|4
|0
|4
|0
|-2.426
ऑस्ट्रेलिया-ओमान मैच के बाद टॉप 5 बैटर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|साहिबजादा फरहान
|4
|4
|220
|73.33
|164.18
|21
|11
|पथुम निसांका
|4
|4
|199
|66.33
|156.69
|21
|6
|कुसल मेंडिस
|4
|4
|182
|60.67
|124.66
|18
|1
|एडन मार्करम
|4
|4
|178
|59.33
|187.37
|24
|6
|इशान किशन
|4
|4
|176
|44
|202.3
|19
|11
ऑस्ट्रेलिया-ओमान मैच के बाद टॉप 5 बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|Shadley van Schalkwyk
|4
|14.5
|89
|13
|7.77
|101
|2
|0
|वरुण चक्रवर्ती
|4
|12
|72
|9
|6.89
|62
|0
|0
|ब्लेलिंग मुजाराबानी
|3
|12
|72
|9
|7.89
|71
|1
|0
|माइकल लीस्क
|4
|16
|96
|9
|13.56
|122
|1
|0
|अजमतुल्लाह उमरजेई
|4
|13.5
|83
|9
|12.67
|114
|1
|0
