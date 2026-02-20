T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आखिरी लीग मैच यानी 40वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कंगारू टीम ने एकतरफ अंदाज में खेलते हुए ओमान को 9 विकेट से हरा दिया। वर्ल्ड कप में ये ऑस्ट्रेलिया की दूसरी जीत रही और इस टीम ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रहते हुए इस टूर्नामेंट में अपने सफर का समापन किया।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी लीग मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 40 लीग मुकाबले खेले गए जिसके बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 220 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे जबकि टॉप बैटर की लिस्ट में भारत के इशान किशन 176 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं। वहीं शैडली वैन शाल्कविक 13 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे।

ऑस्ट्रेलिया-ओमान मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
भारत44082.5
पाकिस्तान43160.976
यूएसए42240.788
नीदरलैंड्स4132-1.217
नामीबिया4040-3.108

ग्रुप बी

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
जिम्बाब्वे43071.506
श्रीलंका43161.741
ऑस्ट्रेलिया42241.523
आयरलैंड41230.15
ओमान4040-4.845

ग्रुप सी

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
वेस्टइंडीज44081.874
इंग्लैंड43160.201
स्कॉटलैंड41320.184
इटली4132-1.02
नेपाल4132-1.349

ग्रुप डी

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
साउथ अफ्रीका44081.943
न्यूजीलैंड43161.227
अफगानिस्तान42240.889
यूएई4132-1.364
कनाडा4040-2.426

ऑस्ट्रेलिया-ओमान मैच के बाद टॉप 5 बैटर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
साहिबजादा फरहान4422073.33164.182111
पथुम निसांका4419966.33156.69216
कुसल मेंडिस4418260.67124.66181
एडन मार्करम4417859.33187.37246
इशान किशन4417644202.31911

ऑस्ट्रेलिया-ओमान मैच के बाद टॉप 5 बॉलर

प्लेयरमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
Shadley van Schalkwyk414.589137.7710120
वरुण चक्रवर्ती4127296.896200
ब्लेलिंग मुजाराबानी3127297.897110
माइकल लीस्क41696913.5612210
अजमतुल्लाह उमरजेई413.583912.6711410

