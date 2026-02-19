T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 19 फरवरी के दिन 3 मुकाबले खेले गए जिसमें जिम्बाब्वे ने चौंकाते हुए श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया जबकि वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से मात दी। वहीं आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। अफगानिस्तान की ये 4 मैचों में दूसरी जीत रही।

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराते हुए ग्रुप बी में 7 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया तो वहीं वेस्टइंडीज ने इटली को हराकर लगातार अपना चौथा मैच जीता और 8 अंक के साथ ग्रुप सी में टॉप पर रहते हुए अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। अफगानिस्तान ने कनाडा को हराने के बाद कुल 4 अंक के साथ ग्रुप डी में तीसरे स्थान पर रहते हुए अपने अभियान का समापन किया।

अफगानिस्तान-कनाडा मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट भारत 4 4 0 8 2.5 पाकिस्तान 4 3 1 6 0.976 यूएसए 4 2 2 4 0.788 नीदरलैंड्स 4 1 3 2 -1.217 नामीबिया 4 0 4 0 -3.108

ग्रुप बी की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट जिम्बाब्वे 4 3 0 7 1.506 श्रीलंका 4 3 1 6 1.741 आयरलैंड 4 1 2 3 0.15 ऑस्ट्रेलिया 3 1 2 2 0.414 ओमान 3 0 3 0 -4.546

ग्रुप सी की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट वेस्टइंडीज 4 4 0 8 1.874 इंग्लैंड 4 3 1 6 0.201 स्कॉटलैंड 4 1 3 2 0.184 इटली 4 1 3 2 -1.02 नेपाल 4 1 3 2 -1.349

ग्रुप डी की अंकतालिका

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट साउथ अफ्रीका 4 4 0 8 1.943 न्यूजीलैंड 4 3 1 6 1.227 अफगानिस्तान 4 2 2 4 0.889 यूएई 4 1 3 2 -1.364 कनाडा 4 0 4 0 -2.426

अफगानिस्तान-कनाडा मैच के बाद टॉप 5 बैटर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के साबिहजादा फरहान 4 4 220 73.33 164.18 21 11 पथुम निसांका 4 4 199 66.33 156.69 21 6 कुसल मेंडिस 4 4 182 60.67 124.66 18 1 एडन मार्करम 4 4 178 59.33 187.37 24 6 इशान किशन 4 4 176 44 202.3 19 11

अफगानिस्तान-कनाडा मैच के बाद टॉप 5 बॉलर

प्लेयर मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट शैडली वैन शाल्कविक 4 14.5 89 13 7.77 101 2 0 वरुण चक्रवर्ती 4 12 72 9 6.89 62 0 0 ब्लेसिंग मुजाराबानी 3 12 72 9 7.89 71 1 0 माइकल लीस्क 4 16 96 9 13.56 122 1 0 उस्मान तारिक 3 11.3 69 8 8.38 67 1 0

ये खबरें भी पढ़ें

नीदरलैंड्स के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले शिवम दुबे रह गए खाली हाथ, वरुण चक्रवर्ती को मिला इनाम

शिवम ने पारी में 6 छक्के लगा तोड़ा युवराज, रैना, इशान का रिकॉर्ड; 66 रन बनाकर हार्दिक का कीर्तिमान किया ध्वस्त