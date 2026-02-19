T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 19 फरवरी के दिन 3 मुकाबले खेले गए जिसमें जिम्बाब्वे ने चौंकाते हुए श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया जबकि वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से मात दी। वहीं आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। अफगानिस्तान की ये 4 मैचों में दूसरी जीत रही।

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराते हुए ग्रुप बी में 7 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया तो वहीं वेस्टइंडीज ने इटली को हराकर लगातार अपना चौथा मैच जीता और 8 अंक के साथ ग्रुप सी में टॉप पर रहते हुए अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। अफगानिस्तान ने कनाडा को हराने के बाद कुल 4 अंक के साथ ग्रुप डी में तीसरे स्थान पर रहते हुए अपने अभियान का समापन किया।

अफगानिस्तान-कनाडा मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
भारत44082.5
पाकिस्तान43160.976
यूएसए42240.788
नीदरलैंड्स4132-1.217
नामीबिया4040-3.108

ग्रुप बी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
जिम्बाब्वे43071.506
श्रीलंका43161.741
आयरलैंड41230.15
ऑस्ट्रेलिया31220.414
ओमान3030-4.546

ग्रुप सी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
वेस्टइंडीज44081.874
इंग्लैंड43160.201
स्कॉटलैंड41320.184
इटली4132-1.02
नेपाल4132-1.349

ग्रुप डी की अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
साउथ अफ्रीका44081.943
न्यूजीलैंड43161.227
अफगानिस्तान42240.889
यूएई4132-1.364
कनाडा4040-2.426

अफगानिस्तान-कनाडा मैच के बाद टॉप 5 बैटर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
साबिहजादा फरहान4422073.33164.182111
पथुम निसांका4419966.33156.69216
कुसल मेंडिस4418260.67124.66181
एडन मार्करम4417859.33187.37246
इशान किशन4417644202.31911

अफगानिस्तान-कनाडा मैच के बाद टॉप 5 बॉलर

प्लेयरमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
शैडली वैन शाल्कविक414.589137.7710120
वरुण चक्रवर्ती4127296.896200
ब्लेसिंग मुजाराबानी3127297.897110
माइकल लीस्क41696913.5612210
उस्मान तारिक311.36988.386710

