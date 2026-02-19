T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 19 फरवरी के दिन 3 मुकाबले खेले गए जिसमें जिम्बाब्वे ने चौंकाते हुए श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया जबकि वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से मात दी। वहीं आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। अफगानिस्तान की ये 4 मैचों में दूसरी जीत रही।
जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराते हुए ग्रुप बी में 7 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया तो वहीं वेस्टइंडीज ने इटली को हराकर लगातार अपना चौथा मैच जीता और 8 अंक के साथ ग्रुप सी में टॉप पर रहते हुए अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। अफगानिस्तान ने कनाडा को हराने के बाद कुल 4 अंक के साथ ग्रुप डी में तीसरे स्थान पर रहते हुए अपने अभियान का समापन किया।
अफगानिस्तान-कनाडा मैच के बाद अंकतालिका
ग्रुप ए की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत
|4
|4
|0
|8
|2.5
|पाकिस्तान
|4
|3
|1
|6
|0.976
|यूएसए
|4
|2
|2
|4
|0.788
|नीदरलैंड्स
|4
|1
|3
|2
|-1.217
|नामीबिया
|4
|0
|4
|0
|-3.108
ग्रुप बी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|जिम्बाब्वे
|4
|3
|0
|7
|1.506
|श्रीलंका
|4
|3
|1
|6
|1.741
|आयरलैंड
|4
|1
|2
|3
|0.15
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|1
|2
|2
|0.414
|ओमान
|3
|0
|3
|0
|-4.546
ग्रुप सी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|वेस्टइंडीज
|4
|4
|0
|8
|1.874
|इंग्लैंड
|4
|3
|1
|6
|0.201
|स्कॉटलैंड
|4
|1
|3
|2
|0.184
|इटली
|4
|1
|3
|2
|-1.02
|नेपाल
|4
|1
|3
|2
|-1.349
ग्रुप डी की अंकतालिका
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|साउथ अफ्रीका
|4
|4
|0
|8
|1.943
|न्यूजीलैंड
|4
|3
|1
|6
|1.227
|अफगानिस्तान
|4
|2
|2
|4
|0.889
|यूएई
|4
|1
|3
|2
|-1.364
|कनाडा
|4
|0
|4
|0
|-2.426
अफगानिस्तान-कनाडा मैच के बाद टॉप 5 बैटर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|साबिहजादा फरहान
|4
|4
|220
|73.33
|164.18
|21
|11
|पथुम निसांका
|4
|4
|199
|66.33
|156.69
|21
|6
|कुसल मेंडिस
|4
|4
|182
|60.67
|124.66
|18
|1
|एडन मार्करम
|4
|4
|178
|59.33
|187.37
|24
|6
|इशान किशन
|4
|4
|176
|44
|202.3
|19
|11
अफगानिस्तान-कनाडा मैच के बाद टॉप 5 बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|ओवर्स
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|शैडली वैन शाल्कविक
|4
|14.5
|89
|13
|7.77
|101
|2
|0
|वरुण चक्रवर्ती
|4
|12
|72
|9
|6.89
|62
|0
|0
|ब्लेसिंग मुजाराबानी
|3
|12
|72
|9
|7.89
|71
|1
|0
|माइकल लीस्क
|4
|16
|96
|9
|13.56
|122
|1
|0
|उस्मान तारिक
|3
|11.3
|69
|8
|8.38
|67
|1
|0
ये खबरें भी पढ़ें
नीदरलैंड्स के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले शिवम दुबे रह गए खाली हाथ, वरुण चक्रवर्ती को मिला इनाम
शिवम ने पारी में 6 छक्के लगा तोड़ा युवराज, रैना, इशान का रिकॉर्ड; 66 रन बनाकर हार्दिक का कीर्तिमान किया ध्वस्त