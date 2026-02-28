टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार (28 फरवरी) को पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। पल्लीकेले में 212 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद पाकिस्तान को श्रीलंका को 147 के स्कोर पर रोकना था। पाकिस्तान की टीम ऐसा नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब सेमीफाइनल के मुकाबले कोलकाता और मुंबई में होंगे। पाकिस्तान सेमीफाइनल में होता तो मैच कोलकाता के बजाय कोलंबो में होता।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और साहिबजादा फरहान-फखर जमान की 176 रन की साझेदारी की मदद से पाकिस्तान ने 212 रन बनाए। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने फरहान और जमान की मेहनत पर पानी फेर दिया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की तीन टीमें तय हो गई हैं। सुपर-8 के ग्रुप-2 से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इंग्लैंड शीर्ष पर है और वह दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। भारत-वेस्टइंडीज में से सुपर-8 का आखिरी मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। यह मैच रविवार (1 मार्च) को कोलकाता में होगा। पहला मैच साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा। इसी दिन तय होगा कि ग्रुप-2 में शीर्ष पर कौन रहेगा। पाकिस्तान के बाहर होने से यह तय हो गया कि पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े में दूसरा सेमीफाइनल होगा। अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा तो वह मुंबई में ही खेलेगा।