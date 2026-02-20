टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच शुक्रवार (20 फरवरी) को खेला जाएगा। इस मैच से पहले ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी। ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में काफी खराब प्रदर्शन किया है। वह जिम्बाब्वे और श्रीलंका से हारकर सुपर-8 की रेस से बाहर हो गई। वह 17 साल में पहली टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। ओमान का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। वह जिम्बाब्वे, श्रीलंका और आयरलैंड से हारी है, लेकिन जतिंदर को भरोसा है कि उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेगी।

ऑस्ट्रेलिया को हराने को लेकर जतिंदर ने कहा, ‘सौ प्रतिशत यह मौका है। हमारे खिलाड़ी इस अवसर को भुनाने की कोशिश में हैं,क्योंकि टी20 लय और मौके के खेल है। अगर आप उन मौकों का फायदा उठाते हैं तो आप किसी भी दिन कुछ भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल अच्छा नहीं कर रही है। उन्हें रौंदने का अच्छा समय है। खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में वह छाप छोड़ने की तैयारी में हैं।’

2024 वर्ल्ड कप में बारबडोस में भिड़ंत हुई थी

ओमान और ऑस्ट्रेलिया का 2024 वर्ल्ड कप में बारबडोस में भिड़ंत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। टीम केवल 164 रन बना पाई थी। कंगारुओं की गेंदबाजी शानदार रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 20 ओवर में 9 विकेट पर 125 रन ही बनाने दिए। 2026 कीबात करें तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी कमजोर है। ओमान के कप्तान जतिंदर ने यह भी कहा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में मौका मिलने से ओमान के खिलाड़ी को मदद मिलेगी।

ओमान कैसे बेहतर हो सकता है

जतिंदर ने कहा, ‘मेरी समझ (ओमान कैसे बेहतर हो सकता है) से अगर हमारे देश में फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो या हमारे खिलाड़ियों को कहीं और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलने का मौका मिले। मुझे लगता है कि हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं और वे हमारी टीम को काफी अनुभव दिला सकता है।’

