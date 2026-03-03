23 दिन (सात फरवरी से एक मार्च तक) के लगातार क्रिकेट के बाद आईसीसी पुरुष विश्व कप 2026 के चैंपियन बनने की रेस में चार टीमें भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड बची हैं। साउथ अफ्रीका इकलौती टीम है, जो टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है।
टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप स्टेज और सुपर-8 चरण में पांच शतक बने और कुछ शानदार निजी प्रदर्शन देखने को मिले। इसे संयोग कहें या बदकिस्मती टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले, एक पारी में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले सभी खिलाड़ी पहले ही घर लौट चुके हैं।
इसमें पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान भी हैं। साहिबजादा फरहान सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शीर्ष पर हैं। पाकिस्तान के इस स्टार बल्लेबाज ने दो शतक लगाए। हालांकि, उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद पाकिस्तान सुपर-8 में जगह नहीं बना पाया।
कनाडा के युवराज सिंह सामरा के साथ भी यही कहानी दोहराई गई। युवराज सिंह ने 110 रन बनाकर टी20 विश्व कप में एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाया। युवराज की उपलब्धि को छोड़ दें तो कनाडाई टीम के पास जश्न मनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। कनाडा का ग्रुप स्टेज के बाद ही बोरिया-बिस्तर सिमट गया।
टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 10 खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|उच्चतम
|औसत
|SR
|100
|50
|0
|4s
|6s
|साहिबजादा फरहान
|पाकिस्तान
|7
|6
|1
|383
|100*
|76.6
|160.25
|2
|2
|1
|37
|18
|ब्रायन बेनेट
|जिम्बाब्वे
|6
|6
|4
|292
|97*
|146
|134.56
|0
|3
|0
|32
|7
|एडेन मार्कराम
|साउथ अफ्रीका
|7
|7
|2
|268
|86*
|53.6
|175.16
|0
|3
|0
|31
|10
|शिमरोन हेटमायर
|वेस्टइंडीज
|7
|7
|1
|248
|85
|41.33
|186.46
|0
|2
|0
|16
|19
|सूर्यकुमार यादव
|भारत
|7
|7
|1
|231
|84*
|38.5
|135.88
|0
|1
|0
|21
|9
|रयान रिकेल्टन
|साउथ अफ्रीका
|7
|7
|1
|228
|61
|38
|171.42
|0
|1
|0
|17
|15
|हैरी ब्रूक
|इंग्लैंड
|7
|7
|0
|228
|100
|32.57
|161.7
|1
|1
|0
|20
|9
|इशान किशन
|भारत
|7
|7
|0
|224
|77
|32
|185.12
|0
|2
|1
|25
|12
|शाई होप
|वेस्टइंडीज
|7
|7
|1
|217
|75
|36.16
|130.72
|0
|2
|1
|19
|10
|टिम सीफर्ट
|न्यूजीलैंड
|7
|6
|1
|216
|89*
|43.2
|157.66
|0
|2
|0
|25
|9
टी20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष-10 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|पारी
|गेंदें
|ओवर
|रन दिए
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
|औसत
|इकॉनमी
|SR
|पारी में 4 विकेट
|पारी में 5 विकेट
|शेडले वैन शाल्कविक
|अमेरिका
|4
|4
|89
|14.5
|101
|13
|4/25
|7.76
|6.8
|6.84
|2
|0
|ब्लेसिंग मुजरबानी
|जिम्बाब्वे
|6
|6
|143
|23.5
|188
|13
|4/17
|14.46
|7.88
|11
|1
|0
|लुंगी एनगिडी
|साउथ अफ्रीका
|6
|6
|144
|24
|165
|12
|4/31
|13.75
|6.87
|12
|1
|0
|वरुण चक्रवर्ती
|भारत
|7
|7
|144
|24
|184
|12
|3/7
|15.33
|7.66
|12
|0
|0
|कॉर्बिन बॉश
|साउथ अफ्रीका
|6
|6
|138
|23
|156
|11
|3/12
|14.18
|6.78
|12.54
|0
|0
|महेश तीक्षणा
|श्रीलंका
|7
|7
|165
|27.3
|204
|11
|3/23
|18.54
|7.41
|15
|0
|0
|आदिल रशीद
|इंग्लैंड
|7
|7
|160
|26.4
|209
|11
|3/36
|19
|7.83
|14.54
|0
|0
|मार्को यानसेन
|साउथ अफ्रीका
|5
|5
|119
|19.5
|184
|11
|4/22
|16.72
|9.27
|10.81
|2
|0
|उस्मान तारिक
|पाकिस्तान
|6
|5
|117
|19.3
|141
|10
|4/16
|14.1
|7.23
|11.7
|1
|0
|लियान डासन
|इंग्लैंड
|7
|7
|156
|26
|190
|10
|3/24
|19
|7.3
|15.6
|0
|0
|गुडाकेश मोती
|वेस्टइंडीज
|7
|7
|132
|22
|173
|10
|4/28
|17.3
|7.86
|13.2
|1
|0
टी20 विश्व कप 2026 की सबसे बड़ी शीर्ष-10 साझेदारियां
|साझेदारी
|रन
|किस विकेट के लिए
|टीम
|विपक्षी टीम
|मैदान
|मैच तिथि
|साहिबजादा फरहान और फखर जमां
|176
|पहला
|पाकिस्तान
|श्रीलंका
|पल्लीकेले
|28 फरवरी 2026
|टिम सीफर्ट और फिन एलन
|175*
|पहला
|न्यूजीलैंड
|यूएई
|चेन्नई
|10 फरवरी 2026
|रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स
|146*
|तीसरा
|न्यूज़ीलैंड
|कनाडा
|चेन्नई
|17 फरवरी 2026
|जॉर्ज मुन्से और माइकल जोंस
|126
|पहला
|स्कॉटलैंड
|इटली
|ईडन गार्डन
|09 फरवरी 2026
|जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का
|124*
|पहला
|इटली
|नेपाल
|वानखेड़े स्टेडियम
|12 फरवरी 2026
|रोवमैन पॉवेल और शिमरोन हेटमायर
|122
|तीसरा
|वेस्टइंडीज
|जिम्बाब्वे
|वानखेड़े स्टेडियम
|23 फरवरी 2026
|युवराज सिंह सामरा और दिलप्रीत बाजवा
|116
|पहला
|कनाडा
|न्यूजीलैंड
|चेन्नई
|17 फरवरी 2026
|रयान रिकेल्टन और क्विंटन डीकॉक
|114
|दूसरा
|दक्षिण अफ्रीका
|अफगानिस्तान
|अहमदाबाद
|11 फरवरी 2026
|अलीशान शराफू और मुहम्मद वसीम
|107
|दूसरा
|यूएई
|न्यूजीलैंड
|चेन्नई
|10 फरवरी 2026
|मिचेल मार्श और टिम डेविड
|104
|पहला
|ऑस्ट्रेलिया
|श्रीलंका
|पल्लीकेले
|16 फरवरी 2026
टी20 विश्व कप 2026 के शीर्ष-10 हाइएस्ट स्कोरर
|खिलाड़ी
|देश
|विपक्षी टीम
|रन
|गेंद
|4s
|6s
|SR
|मैदान
|मैच की तिथि
|युवराज सिंह सामरा
|कनाडा
|न्यूजीलैंड
|110
|92
|65
|11
|169.23
|चेन्नई
|17 फरवरी 2026
|पथुम निसांका
|श्रीलंका
|ऑस्ट्रेलिया
|100*
|86
|52
|10
|192.3
|पल्लीकेले
|16 फरवरी 2026
|साहिबजादा फरहान
|पाकिस्तान
|नामीबिया
|100*
|92
|58
|11
|172.41
|कोलंबो (SSC)
|18 फरवरी 2026
|हैरी ब्रूक
|इंग्लैंड
|पाकिस्तान
|100
|85
|51
|10
|196.07
|पल्लीकेले
|24 फरवरी 2026
|साहिबजादा फरहान
|पाकिस्तान
|श्रीलंका
|100
|101
|60
|9
|166.66
|पल्लीकेले
|28 फरवरी 2026
|ब्रायन बेनेट
|जिम्बाब्वे
|भारत
|97*
|95
|59
|8
|164.4
|चेन्नई
|26 फरवरी 2026
|संजू सैमसन
|भारत
|वेस्टइंडीज
|97*
|108
|50
|12
|194
|ईडन गार्डन
|01 मार्च 2026
|इब्राहिम जादरान
|अफगानिस्तान
|कनाडा
|95*
|103
|56
|7
|169.64
|चेन्नई
|19 फरवरी 2026
|लॉर्केन टकर
|आयरलैंड
|ओमान
|94*
|84
|51
|10
|184.31
|कोलंबो (SSC)
|14 फरवरी 2026
|टिम सीफर्ट
|न्यूजीलैंड
|यूएई
|89*
|76
|42
|12
|211.9
|चेन्नई
|10 फरवरी 2026