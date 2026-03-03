23 दिन (सात फरवरी से एक मार्च तक) के लगातार क्रिकेट के बाद आईसीसी पुरुष विश्व कप 2026 के चैंपियन बनने की रेस में चार टीमें भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड बची हैं। साउथ अफ्रीका इकलौती टीम है, जो टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है।

टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप स्टेज और सुपर-8 चरण में पांच शतक बने और कुछ शानदार निजी प्रदर्शन देखने को मिले। इसे संयोग कहें या बदकिस्मती टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले, एक पारी में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले सभी खिलाड़ी पहले ही घर लौट चुके हैं।

इसमें पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान भी हैं। साहिबजादा फरहान सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शीर्ष पर हैं। पाकिस्तान के इस स्टार बल्लेबाज ने दो शतक लगाए। हालांकि, उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद पाकिस्तान सुपर-8 में जगह नहीं बना पाया।

कनाडा के युवराज सिंह सामरा के साथ भी यही कहानी दोहराई गई। युवराज सिंह ने 110 रन बनाकर टी20 विश्व कप में एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाया। युवराज की उपलब्धि को छोड़ दें तो कनाडाई टीम के पास जश्न मनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। कनाडा का ग्रुप स्टेज के बाद ही बोरिया-बिस्तर सिमट गया।

टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 10 खिलाड़ी

खिलाड़ीदेशमैचपारीनाबादरनउच्चतमऔसतSR1005004s6s
साहिबजादा फरहानपाकिस्तान761383100*76.6160.252213718
ब्रायन बेनेटजिम्बाब्वे66429297*146134.56030327
एडेन मार्करामसाउथ अफ्रीका77226886*53.6175.160303110
शिमरोन हेटमायरवेस्टइंडीज7712488541.33186.460201619
सूर्यकुमार यादवभारत77123184*38.5135.88010219
रयान रिकेल्टनसाउथ अफ्रीका7712286138171.420101715
हैरी ब्रूकइंग्लैंड77022810032.57161.7110209
इशान किशनभारत7702247732185.120212512
शाई होपवेस्टइंडीज7712177536.16130.720211910
टिम सीफर्टन्यूजीलैंड76121689*43.2157.66020259

टी20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष-10 गेंदबाज

खिलाड़ीदेशमैचपारीगेंदेंओवररन दिएविकेटसर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनऔसतइकॉनमीSRपारी में 4 विकेटपारी में 5 विकेट
शेडले वैन शाल्कविकअमेरिका448914.5101134/257.766.86.8420
ब्लेसिंग मुजरबानीजिम्बाब्वे6614323.5188134/1714.467.881110
लुंगी एनगिडीसाउथ अफ्रीका6614424165124/3113.756.871210
वरुण चक्रवर्तीभारत7714424184123/715.337.661200
कॉर्बिन बॉशसाउथ अफ्रीका6613823156113/1214.186.7812.5400
महेश तीक्षणाश्रीलंका7716527.3204113/2318.547.411500
आदिल रशीदइंग्लैंड7716026.4209113/36197.8314.5400
मार्को यानसेनसाउथ अफ्रीका5511919.5184114/2216.729.2710.8120
उस्मान तारिकपाकिस्तान6511719.3141104/1614.17.2311.710
लियान डासनइंग्लैंड7715626190103/24197.315.600
गुडाकेश मोतीवेस्टइंडीज7713222173104/2817.37.8613.210

टी20 विश्व कप 2026 की सबसे बड़ी शीर्ष-10 साझेदारियां

साझेदारीरनकिस विकेट के लिएटीमविपक्षी टीममैदानमैच तिथि
साहिबजादा फरहान और फखर जमां176पहलापाकिस्तानश्रीलंकापल्लीकेले28 फरवरी 2026
टिम सीफर्ट और फिन एलन175*पहलान्यूजीलैंडयूएईचेन्नई10 फरवरी 2026
रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स146*तीसरान्यूज़ीलैंडकनाडाचेन्नई17 फरवरी 2026
जॉर्ज मुन्से और माइकल जोंस126पहलास्कॉटलैंडइटलीईडन गार्डन09 फरवरी 2026
जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का124*पहलाइटलीनेपालवानखेड़े स्टेडियम12 फरवरी 2026
रोवमैन पॉवेल और शिमरोन हेटमायर122तीसरावेस्टइंडीजजिम्बाब्वेवानखेड़े स्टेडियम23 फरवरी 2026
युवराज सिंह सामरा और दिलप्रीत बाजवा116पहलाकनाडान्यूजीलैंडचेन्नई17 फरवरी 2026
रयान रिकेल्टन और क्विंटन डीकॉक114दूसरादक्षिण अफ्रीकाअफगानिस्तानअहमदाबाद11 फरवरी 2026
अलीशान शराफू और मुहम्मद वसीम107दूसरायूएईन्यूजीलैंडचेन्नई10 फरवरी 2026
मिचेल मार्श और टिम डेविड104पहलाऑस्ट्रेलियाश्रीलंकापल्लीकेले16 फरवरी 2026

टी20 विश्व कप 2026 के शीर्ष-10 हाइएस्ट स्कोरर

खिलाड़ीदेशविपक्षी टीमरनगेंद4s6sSRमैदानमैच की तिथि
युवराज सिंह सामराकनाडान्यूजीलैंड110926511169.23चेन्नई17 फरवरी 2026
पथुम निसांकाश्रीलंकाऑस्ट्रेलिया100*865210192.3पल्लीकेले16 फरवरी 2026
साहिबजादा फरहानपाकिस्ताननामीबिया100*925811172.41कोलंबो (SSC)18 फरवरी 2026
हैरी ब्रूकइंग्लैंडपाकिस्तान100855110196.07पल्लीकेले24 फरवरी 2026
साहिबजादा फरहानपाकिस्तानश्रीलंका100101609166.66पल्लीकेले28 फरवरी 2026
ब्रायन बेनेटजिम्बाब्वेभारत97*95598164.4चेन्नई26 फरवरी 2026
संजू सैमसनभारतवेस्टइंडीज97*1085012194ईडन गार्डन01 मार्च 2026
इब्राहिम जादरानअफगानिस्तानकनाडा95*103567169.64चेन्नई19 फरवरी 2026
लॉर्केन टकरआयरलैंडओमान94*845110184.31कोलंबो (SSC)14 फरवरी 2026
टिम सीफर्टन्यूजीलैंडयूएई89*764212211.9चेन्नई10 फरवरी 2026