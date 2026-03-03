23 दिन (सात फरवरी से एक मार्च तक) के लगातार क्रिकेट के बाद आईसीसी पुरुष विश्व कप 2026 के चैंपियन बनने की रेस में चार टीमें भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड बची हैं। साउथ अफ्रीका इकलौती टीम है, जो टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है।

टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप स्टेज और सुपर-8 चरण में पांच शतक बने और कुछ शानदार निजी प्रदर्शन देखने को मिले। इसे संयोग कहें या बदकिस्मती टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले, एक पारी में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले सभी खिलाड़ी पहले ही घर लौट चुके हैं।

इसमें पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान भी हैं। साहिबजादा फरहान सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शीर्ष पर हैं। पाकिस्तान के इस स्टार बल्लेबाज ने दो शतक लगाए। हालांकि, उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद पाकिस्तान सुपर-8 में जगह नहीं बना पाया।

कनाडा के युवराज सिंह सामरा के साथ भी यही कहानी दोहराई गई। युवराज सिंह ने 110 रन बनाकर टी20 विश्व कप में एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाया। युवराज की उपलब्धि को छोड़ दें तो कनाडाई टीम के पास जश्न मनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। कनाडा का ग्रुप स्टेज के बाद ही बोरिया-बिस्तर सिमट गया।

टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 10 खिलाड़ी

खिलाड़ी देश मैच पारी नाबाद रन उच्चतम औसत SR 100 50 0 4s 6s साहिबजादा फरहान पाकिस्तान 7 6 1 383 100* 76.6 160.25 2 2 1 37 18 ब्रायन बेनेट जिम्बाब्वे 6 6 4 292 97* 146 134.56 0 3 0 32 7 एडेन मार्कराम साउथ अफ्रीका 7 7 2 268 86* 53.6 175.16 0 3 0 31 10 शिमरोन हेटमायर वेस्टइंडीज 7 7 1 248 85 41.33 186.46 0 2 0 16 19 सूर्यकुमार यादव भारत 7 7 1 231 84* 38.5 135.88 0 1 0 21 9 रयान रिकेल्टन साउथ अफ्रीका 7 7 1 228 61 38 171.42 0 1 0 17 15 हैरी ब्रूक इंग्लैंड 7 7 0 228 100 32.57 161.7 1 1 0 20 9 इशान किशन भारत 7 7 0 224 77 32 185.12 0 2 1 25 12 शाई होप वेस्टइंडीज 7 7 1 217 75 36.16 130.72 0 2 1 19 10 टिम सीफर्ट न्यूजीलैंड 7 6 1 216 89* 43.2 157.66 0 2 0 25 9

टी20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष-10 गेंदबाज

खिलाड़ी देश मैच पारी गेंदें ओवर रन दिए विकेट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन औसत इकॉनमी SR पारी में 4 विकेट पारी में 5 विकेट शेडले वैन शाल्कविक अमेरिका 4 4 89 14.5 101 13 4/25 7.76 6.8 6.84 2 0 ब्लेसिंग मुजरबानी जिम्बाब्वे 6 6 143 23.5 188 13 4/17 14.46 7.88 11 1 0 लुंगी एनगिडी साउथ अफ्रीका 6 6 144 24 165 12 4/31 13.75 6.87 12 1 0 वरुण चक्रवर्ती भारत 7 7 144 24 184 12 3/7 15.33 7.66 12 0 0 कॉर्बिन बॉश साउथ अफ्रीका 6 6 138 23 156 11 3/12 14.18 6.78 12.54 0 0 महेश तीक्षणा श्रीलंका 7 7 165 27.3 204 11 3/23 18.54 7.41 15 0 0 आदिल रशीद इंग्लैंड 7 7 160 26.4 209 11 3/36 19 7.83 14.54 0 0 मार्को यानसेन साउथ अफ्रीका 5 5 119 19.5 184 11 4/22 16.72 9.27 10.81 2 0 उस्मान तारिक पाकिस्तान 6 5 117 19.3 141 10 4/16 14.1 7.23 11.7 1 0 लियान डासन इंग्लैंड 7 7 156 26 190 10 3/24 19 7.3 15.6 0 0 गुडाकेश मोती वेस्टइंडीज 7 7 132 22 173 10 4/28 17.3 7.86 13.2 1 0

टी20 विश्व कप 2026 की सबसे बड़ी शीर्ष-10 साझेदारियां

साझेदारी रन किस विकेट के लिए टीम विपक्षी टीम मैदान मैच तिथि साहिबजादा फरहान और फखर जमां 176 पहला पाकिस्तान श्रीलंका पल्लीकेले 28 फरवरी 2026 टिम सीफर्ट और फिन एलन 175* पहला न्यूजीलैंड यूएई चेन्नई 10 फरवरी 2026 रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स 146* तीसरा न्यूज़ीलैंड कनाडा चेन्नई 17 फरवरी 2026 जॉर्ज मुन्से और माइकल जोंस 126 पहला स्कॉटलैंड इटली ईडन गार्डन 09 फरवरी 2026 जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का 124* पहला इटली नेपाल वानखेड़े स्टेडियम 12 फरवरी 2026 रोवमैन पॉवेल और शिमरोन हेटमायर 122 तीसरा वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे वानखेड़े स्टेडियम 23 फरवरी 2026 युवराज सिंह सामरा और दिलप्रीत बाजवा 116 पहला कनाडा न्यूजीलैंड चेन्नई 17 फरवरी 2026 रयान रिकेल्टन और क्विंटन डीकॉक 114 दूसरा दक्षिण अफ्रीका अफगानिस्तान अहमदाबाद 11 फरवरी 2026 अलीशान शराफू और मुहम्मद वसीम 107 दूसरा यूएई न्यूजीलैंड चेन्नई 10 फरवरी 2026 मिचेल मार्श और टिम डेविड 104 पहला ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका पल्लीकेले 16 फरवरी 2026

