अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) क्रिकेट कनाडा के खिलाफ कथित मैच फिक्सिंग की जांच कर रही है। इसमें टी20 विश्व कप में 17 फरवरी को चेन्नई में खेला गया मैच भी शामिल है, जिसमें उसकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। चेपक में खेले गए उस मैच में कनाडा आठ विकेट से हार गया था। शक के घेरे में कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा का ओवर है।

हाल ही में प्रसारित एक डॉक्यूमेंट्री में भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर किए जाने के बाद आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई (एसीयू) इसकी जांच कर रही है। कनाडा ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने लक्ष्य केवल 15.1 ओवर में हासिल कर लिया। ग्लेन फिलिप्स (39 गेंदों पर नाबाद 59 रन) और रचिन रविंद्र (36 गेंदों पर नाबाद 76 रन) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को जीत दिलाई।

आरोप 43 मिनट की डॉक्यूमेंट्री से सामने आए

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार एसीयू क्रिकेट कनाडा से जुड़े आरोपों की जांच कर रहा है। इसमें ‘दो जांच शामिल हैं, जिनमें क्रिकेट कनाडा पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं।’ ये आरोप 43 मिनट की डॉक्यूमेंट्री से सामने आए हैं जिसका शीर्षक ‘करप्शन, क्राइम एंड क्रिकेट’ है।

दिलप्रीत बाजवा के ओवर पर शक

यह डॉक्यूमेंट्री कनाडा के खोजी कार्यक्रम ‘द फिफ्थ एस्टेट’ ने किया था और जिसे सीबीसी ने शुक्रवार को प्रसारित किया था। यह डॉक्यूमेंट्री कनाडा क्रिकेट में भ्रष्टाचार और शासन संबंधी मुद्दों के बारे में व्यापक दावे करती है। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार, न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप मैच की बारीकी से जांच की जा रही है, खासकर कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा द्वारा किए गए पांचवें ओवर की।

बाजवा ने 15 रन लुटाए

ऑलराउंडर बाजवा को टूर्नामेंट से तीन सप्ताह पहले ही कप्तान नियुक्त किया गया था। यह ऑफ स्पिनर तब गेंदबाजी करने के लिए आया था जब न्यूजीलैंड का स्कोर दो विकेट पर 35 रन था। उन्होंने ओवर की शुरुआत नोबॉल से की, उसके बाद लेग साइड में वाइड गेंद फेंकी और कुल 15 रन लुटाए।

रिकॉर्डिंग में मैचों में फिक्सिंग के प्रयासों के दावे भी शामिल

आईसीसी की इंटीग्रिटी यूनिट के अंतरिम महाप्रबंधक एंड्रयू एफग्रेव ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से कहा, ‘अपनी स्थापित संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप एसीयू डॉक्यूमेंट्री में निहित किसी भी आरोप पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।’ दूसरी जांच के कनाडा पूर्व कोच खुर्रम चौहान से जुड़ी एक लीक हुई फोन रिकॉर्डिंग से संबंधित है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बोर्ड के कुछ सीनियर सदस्यों ने उन पर कुछ खिलाड़ियों को चुनने के लिए दबाव डाला था। रिपोर्ट के अनुसार, ‘रिकॉर्डिंग में मैचों में फिक्सिंग के प्रयासों के दावे भी शामिल हैं। हालांकि, उन दावों को ठोस सबूतों के साथ साबित करना आसान नहीं होगा।’

क्विंटन डिकॉक ने शतक लगाकर बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड्स

आईपीएल 2026 के 24वें मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ रोहित शर्मा मैदान पर इंजरी की वजह से नहीं उतरे। उनकी जगह क्विंटन डिकॉक को मौका दिया गया और उन्होंने इस सीजन के पहले ही मैच में शतक लगा दिया। डिकॉक ने अपनी शतकीय पारी के बाद कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए और रोहित, संजू, पंत का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ा। पूरी खबर पढ़ें।

श्रेयस अय्यर ने रोहित-राहुल का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ा

पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया और श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 4 छक्के लगाते हुए रोहित शर्मा और केएल राहुल का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ दिया साथ ही इस सीजन के 24 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। पूरी खबर पढ़ें।