टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम गुरुवार (5 मार्च) को वानखेड़े में इंग्लैंड से भिड़ने उतरेगी तो वह 2023 वनडे वर्ल्ड कप की तरह प्रदर्शन करना चाहेगी। वह न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंचा था। मुंबई के इस स्टेडियम में भारतीय टीम तीन आईसीसी नॉकआउट मैच खेली है और दो हारी है। 1987 में इंग्लैंड ने उसे हराया था। वह 2016 में टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज से सेमीफाइनल में हारा था।

ये आंकड़े इतिहास के हैं और इनका मैच के नतीजों पर कोई असर नहीं होगा। अगर असर होता तो बुधवार (4 मार्च) को न्यूजीलैंड फाइनल में नहीं पहुंचता, जो सेमीफाइनल से पहले टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से कभी नहीं जीता था। 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में वह टीम पहुंचेगी जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और भारत और इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में अबतक ऐसा नहीं किया है।

एकजुट प्रदर्शन नहीं

डिफेंडिंग चैंपियन और खिताब की प्रबल दावेदार भारतीय टीम ने किसी मैच में एकजुट प्रदर्शन नहीं किया है। हर मैच में कोई एक खिलाड़ी चला है और उसने टीम का बेड़ा पार लगाया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अमेरिका, इशान किशन ने नामीबिया और पाकिस्तान, शिवम दुबे ने नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका), अभिषेक शर्मा-हार्दिक पांड्या ने जिम्बाब्वे और संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया।

अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती पर फोकस

भारत के लिए चिंता का विषय अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन टूर्नामेंट में वे जूझते दिख रहे हैं। पहला मैच छोड़ दें तो कप्तान सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। जसप्रीत बुमराह ने जब भी जरूरत पड़ी भारत की वापसी कराई है। अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या ने उनका अच्छा साथ दिया है। भारतीय टीम की समस्या फील्डिंग भी है।

इंग्लैंड लड़खड़ाते हुए सेमीफाइनल पहुंचा

इंग्लैंड की बात करें तो हैरी ब्रूक की अगुआई वाली टीम के पक्ष में भले नतीजे गए हों, लेकिन भारत की तरह वह भी लड़खड़ाते हुए ही सेमीफाइनल पहुंचा है। फिल साल्ट और जोस बटलर फ्लॉप रहे हैं। कप्तान हैरी ब्रूक का नंबर 3 पर आना काम आया है। मध्यक्रम जूझता ही दिखा है। विल जैक्स ने इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई है। गेंद और बल्ला दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया है। गेंद से जोफ्रा आर्चर ने कहर बरपाया है।

लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़ंत

भारतीय टीम के पक्ष में यह बात जाती है कि उसके ज्यादातर खिलाड़ी वानखेड़े की परिस्थितियों से वाकिफ हैं। सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे और इशान किशन ने मुंबई, मुंबई इंडियंस या दोनों का प्रतिनिधित्व किया है। भारत और इंग्लैंड लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़ेंगे। 2022 में इंग्लैंड जीता था। 2024 में भारत ने बाजी मारी थी।

यह भी पढ़ें: आईसीसी नॉकआउट मैच में साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने 11 साल में 5वीं बार हराया