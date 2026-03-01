टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारत-इंग्लैंड लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़ेंगे। दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में 2012 के बाद से आमने-सामने नहीं हुई हैं, लेकिन 2022 से लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में एक दूसरे से भिड़ेंगी। 2022 में एडिलेड में इंग्लैंड ने 10 विकेट से भारत को हराया था। 2024 में प्रोविडेंस में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराया था।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत-इंग्लैंड का पांच बार आमना-सामना हुआ है। भारत तीन मैच जीता है और इंग्लैंड दो मैच जीता है। पहली बार भारत-इंग्लैंड की भिड़ंत 2007 में हुई थी। इसी मैच में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के जड़ दिए थे। भारत ने डरबन में इंग्लैंड को 18 रन से हराया था। दूसरी भिड़ंत 2009 में हुई थी। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में भारत को 3 रन से हराया था।

तीन टी20 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ आमना-सामना

तीसरी बार 2012 में भिड़ंत हुई थी। कोलंबो में भारत को 90 रन से जीत मिली थी। 2014,2016 और 2021 में भारत-इंग्लैंड का आमना-सामना नहीं हुआ। 2022 में एडिलेड में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया था। इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। 2024 में प्रोविडेंस में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराया था। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत-इंग्लैंड हेड टू हेड