टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार (26 फरवरी) को भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी की। भारत ने पावरप्ले में 1 विकेट पर 80 रन ठोक दिए। भारत को तूफानी शुरुआत संजू सैमसन ने दिलाई। उनके आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा और इशान किशन ने धूम धड़ाका जारी रखा। इसका नतीजा यह हुआ कि टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ पावरप्ले में सर्वोच्च स्कोर बन गया।

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में वापसी करने वाले संजू सैमसन ने 15 गेंद पर 1 चौका और 2 छक्कों की मदद से 24 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 13 गेंद पर 33 रन ठोके। नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे इशान किशन ने 9 गेंद पर 15 रन ठोके। भारत ने 1 विकेट पर 80 रन बनाए। यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत का पावरप्ले में तीसरा सर्वोच्च स्कोर है।

भारत का टी20 वर्ल्ड कप में पावरप्ले में सर्वोच्च स्कोर

भारत का टी20 वर्ल्ड कप में पावरप्ले में सर्वोच्च स्कोर 1 विकेट पर 86 रन है। नामीबिया के खिलाफ 2026 में दिल्ली में भारत ने 1 विकेट पर 86 रन बनाए। थे। 2021 में दुबई में स्कॉटलैंड के खिलाफ भारत ने 2 विकेट पर 82 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2007 टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने 1 विकेट पर 76 रन बनाए थे। हालांकि, भारत यह मैच हार गया था।

भारत के लिए अहम मैच

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में भारतीय टीम 2 बदलाव के साथ उतरी। भारत की प्लेइंग 11 में संजू सैमसन और अक्षर पटेल की वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह की जगह वापसी हुई। वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका की जीत के बाद सेमीफाइनल में भारत के पहुंचने की राह आसान हो गई है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराना है। हार से उसका काम खराब हो सकता है।

