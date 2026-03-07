टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले शनिवार (7 मार्च) को न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि उन्हें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में घरेलू टीम के समर्थकों का दिल तोड़ना अच्छा लगेगा। इस बयान को लेकर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि पुरानी बातें दोहराई जा रही हैं। कुछ नई बात बोलनी चाहिए।

सैंटनर से पहले 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा था कि वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद लाखों लोगों को चुप कराना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया भी था। उसने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही भारतीय टीम को हराकर खिताब जीता था और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमा एकतरफा समर्थकों को चुप करा दिया था।

सब ही सेम लाइन चिपका रहे हैं

सूर्यकुमार यादव ने मिचेल सैंटनर के बयान को लेकर सवाल पर कहा, ‘सब ही सेम लाइन चिपका रहे हैं। कुछ तो नया बोलो।’ इससे पहले सैंटनर ने कहा था, ‘भीड़ को शांत कराने का लक्ष्य है। टी20 क्रिकेट में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं और कभी-कभार ये अस्थिर होते हैं। अगर हम इसी तरह अपना काम करते रहे तो हम दूसरी बड़ी टीम को हरा सकते हैं। जाहिर है भारत पर अपने घर में यह वर्ल्ड कप जीतने का बहुत दबाव है।’

टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के कभी नहीं जीता भारत

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने आजतक न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज नहीं की है। दोनों टीमों के बीच तीन मुकाबले हुए हैं और तीनों बार कीवियों को जीत मिली है। 2007.2016 और 2021 में ये मुकाबले खेले गए थे। हालांकि, फॉर्म की बात करें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखाई देगा। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने न्यूजीलैंड को 4-1 से टी20 सीरीज में हराया था।

