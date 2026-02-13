टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी में सुपर-8 की रेस रोमांचक हो गई है। कोलंबो में शुक्रवार (13 फरवरी) को जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की हार ने इसे दिलचस्प बना दिया है। फिलहाल अंक तालिका में श्रीलंका पहले और जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है और वह ग्रुप स्टेज से ही टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के पास 8-8 अंक तक पहुंचने का मौका है। हालांकि, आगे दोनों में से एक ही टीम 8 अंक तक पहुंचने की स्थिति में होगी। श्रीलंका की राह आगे कठिन होगी। ऑस्ट्रेलिया अब सिर्फ 6 अंक तक ही पहुंच सकती है।

आइए जानते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप बी का सुपर-8 का समीकरण

श्रीलंका पहले नंबर पर है। उसने 2 मैच में 2 जीत दर्ज की है। उसका रनरेट +3.125 है। उसे सुपर-8 में पहुंचने के लिए दो में से एक मैच जीतना होगा। ये दो मैच ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से होने हैं। यानी भले ही श्रीलंका अभी अच्छी स्थिति में दिख रही हो, लेकिन एक भी हार समीकरण बिगाड़ सकता है। श्रीलंका के लिए अच्छी खबर रनरेट है, जो उसे फायदा पहुंचा सकती है।

जिम्बाब्वे के पास सुपर-8 में पहुंचने का अच्छा मौका है। उसे आयरलैंड और श्रीलंका से भिड़ना है। दोनों में से एक मैच भी जीतने पर वह सुपर-8 में पहुंच सकती है। जिम्बाब्वे को कोशिश करना होगा कि वह आयरलैंड को बड़े अंतर से हराए, ताकि रनरेट पर बात आने से मामला न फंसे।

जिम्बाब्वे से हारने से ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच में 2 अंक हैं। उसका रन रेट +1.100 जिम्बाब्वे के +1.984 से कम है। ऑस्ट्रेलिया को सुपर-8 में पहुंचने के लिए दोनों मैच जीतने होंगे। उसे श्रीलंका और ओमान से भिड़ना है। एक भी हार उसे टूर्नामेंट से बाहर कराने के लिए काफी होगी। आयरलैंड और ओमान के दो-दो मैचों में दो-दो अंक हैं। सुपर-8 में पहुंचने की संभावना काफी कम है।

