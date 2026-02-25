इंग्लैंड की टीम ने मंगलवार को पाकिस्तान को सुपर 8 में हराकर अपना सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। इंग्लिश टीम इस टूर्नामेंट की पहली सेमीफाइनलिस्ट भी बन गई है। इतना ही नहीं इंग्लैंड का यह लगातार पांचवां सेमीफाइनल भी है। अंग्रेजों ने इस मामले में पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पाकिस्तान की टीम के नाम लगातार चार सेमीफाइनल खेलने का रिकॉर्ड दर्ज था।

इंग्लैंड की टीम का टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने का यह सिलसिला 2016 से शुरू हुआ था। उस टूर्नामेंट के फाइनल में इंग्लैंड को वेस्टइंडीज ने हराकर दूसरी बार खिताब जीता था। वहीं उसके बाद इंग्लैंड की टीम लगातार 2021, 2022, 2024 और अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। इंग्लैंड की टीम 2022 में भी फाइनल में पहुंची थी और खिताब भी दूसरी बार अपने नाम किया था।

टी20 वर्ल्ड कप में लगातार सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलनी वाली टीम

इंग्लैंड: 5 (2016, 2021, 2022, 2024, 2026)

5 (2016, 2021, 2022, 2024, 2026) पाकिस्तान: 4 (2007, 2009, 2010, 2012)

4 (2007, 2009, 2010, 2012) श्रीलंका: 4 (2009, 2010, 2012, 2014)

इंग्लैंड का लाजवाब प्रदर्शन

इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 के अपने दोनों मुकाबले जीतते हुए सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। इंग्लैंड का सफर इस वर्ल्ड कप में जब शुरू हुआ था तो प्रभावित करने वाला प्रदर्शन टीम नहीं कर रही थी। नेपाल के खिलाफ टीम जैसे-तैसे जीती, फिर वेस्टइंडीज ने हरा दिया। उसके बाद हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इस टीम ने वापसी करते हुए सभी मैच जीते और अब सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई।

इंग्लैंड ने सुपर 8 के अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था। उसके बाद पाकिस्तान को धूल चटाते हुए सुपर 8 के ग्रुप 2 से इंग्लैंड ने अंतिम 4 में क्वालिफाई किया। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने 51 गेंद पर 100 रन की बेहतरीन पारी खेली और टीम को जीत तक पहुंचाया। इंग्लैंड अपना आखिरी मैच इस राउंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 फरवरी को खेलेगी।

