टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शुक्रवार (13 फरवरी) को बड़ा उलटफेर हुआ। कोलंबो में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 19 साल बाद टी20 में हराया। इससे पहले 2007 टी20 वर्ल्ड कप में केपटाउन में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। दोनों टीमों का क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 7 साल बाद आमना-सामना हुआ। इससे पहले हरारे में 2018 में खेले दो मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को हराया था। कुल 4 बार दोनों टीमों का मुकाबला हुआ है और दोनों को दो-दो जीत मिली है।

कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिम्बाब्वे ने ब्रायन बेनेट के नाबाद अर्धशतकीय पारी के दमपर 2 विकेट पर 169 रन बना लिए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 19.2 ओवर में 146 रन पर आउट हो गई। जिम्बाब्वे के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैड इवांस ने ऑस्ट्रेलिया पर कहर बरपाया। मुजरबानी ने 4 और इवांस ने 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ ने अर्धशतक बनाया और अंत लड़े, लेकिन उनकी पारी पर पानी फिर गया।

इंग्लिस, ग्रीन और डेविड फ्लॉप

ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर 4.3 ओवर में 29 रन पर पवेलियन लौट गया था। जोश इंग्लिस 8, कैमरन ग्रीन और टिम डेविड बगैर खाता खोले और कप्तान ट्रेविस हेड 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और मैट रेनशॉ के बीच 59 गेंद पर 77 रनों की साझेदारी हुई। मैक्सवेल 15वें ओवर में 32 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए। मार्कस स्टोइनिस भी 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

रेनशॉ ने 65 रन ठोके

रेनशॉ ने 44 गेंद पर 65 रन बनाए। वह 19वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हुए। एडम जम्पा 2 रन बनाकर आउट हुए। मैथ्यू कुहनेमन के तौर पर आखिरी विकेट गिरा। वह रन आउट हुए। जिम्बाब्वे के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी ने 17 रन देकंर 4 विकेट लिए। ब्राड इवांस ने 23 रन देकर 3 विकेट लिए। वेलिंग्टन मस्कादजा और रयान बर्ल ने 1-1 विकेट लिए।

जिम्बाब्वे की पारी

जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने 56 गेंद पर नाबाद 64 रन बनाए। उन्होंने सात चौके लगाए। तदिवानाशे मारुमानी ने 21 गेंद पर 35 और रयान बर्ल ने 30 गेंद पर 35 रन बनाए। कप्तान सिंकदर रजा ने 13 गेंद पर 25 रन बनाकर स्कोर को 170 रन तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की पारी में सिर्फ 1 छक्का लगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए कैमरन ग्रीन और मार्क्स स्टोइनिस ने 1-1 विकेट लिए।

ऑस्ट्रेलिया की टीम कर रही संघर्ष

पैट कमिंस और जोश हेजलवुड के चोटिल होने के कारण टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया की टीम दिक्कत में है। उसे चोट के कारण कप्तान मिचेल मार्श की भी सेवाएं नहीं मिल रही हैं। जोश इंग्लिस, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल और मार्क्स स्टोइनिस जैसे खिलाड़ियों के होने के बाद भी ट्रेविस हेड की कप्तानी में संघर्ष करती दिख रही है। उसकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं क्योंकि ऑलराउंडर मार्क्स स्टोइनिस को भी जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में चोट लग गई। वह तीसरा ओवर पूरा नहीं कर पाए और पवेलियन लौट गए। हालांकि, वह बल्लेबाजी के लिए लौटे। जिम्बाब्वे से हारकर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में तीसरे नंबर पर खिसक गई है। श्रीलंका पहले और जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर है।

