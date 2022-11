SA vs NED Score: साउथ अफ्रीका जीता टॉस, नीदरलैंड को दिया बल्लेबाजी का न्योता; पढ़ें मैच से जुड़े अपडेट्स

South Africa vs Netherlands: अगर नीदरलैंड ने रविवार को ग्रुप 2 के पहले तीन मैचों में दक्षिण अफ्रीका को हराया, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच नॉकआउट हो जाएगा। भारत 6 अंकों के साथ क्वालीफाई कर जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के 4-4 अंक हैं।

साउथ अफ्रीका बनाम नीदरलैंड। (फोटो – एपी)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram