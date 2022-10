T20 World Cup: न्यूजीलैंड को हराकर शीर्ष पर पहुंचने पर श्रीलंका की नजर, ये स्पिनर कर सकता है कमाल

T20 World Cup 2022 Sri Lanka vs New Zealand : श्रीलंका की टीम अगर मैच जीतती है तो ग्रुप -1 में सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस रोमांचक हो जाएगी।

केन विलियमसन और दासुन शानका। (फोटो – ब्लैककैप्स ट्विटर)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram