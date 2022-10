T20 World Cup, NZ vs AFG: न्यूजीलैंड-अफगानिस्तान मैच बारिश से धुला, दोनों टीमों को 1-1 अंक से करना पड़ा संतोष

T20 World Cup 2022 New Zealand vs Afghanistan: न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच मेलबर्न में बारिश के कारण धुल गया। ग्रुप-2 में कीवी टीम 3 अंक के साथ टॉप पर बनी हुई है। अफगानिस्तान का खाता खुल गया है

न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच। (फोटो – ट्विटर)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram