IND vs PAK: मेलबर्न में रोहित शर्मा कर सकते हैं गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत-श्रीलंका ने चखा है जीत का स्वाद

मेलबर्न में टीम इंडिया के लिए टी20 में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 3 मैचों की 2 पारियों में 90 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 59 रहा है। सबसे सफल गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा हैं। दोनों ने 2-2 मैच में 3-3 विकेट लिए हैं।

टीम इंडिया। (फोटो- बीसीसीआई)

