T20 World Cup: बारिश और उलटफेर के सहारे पाकिस्तान, सिर्फ बांग्लादेश को हराने से नहीं बनेगी बात; पढ़ें ग्रुप-2 के सेमीफाइनल का समीकरण

T20 World Cup 2022 Group 2 Semifinal scenarios: सुपर-12 के ग्रुप-2 से कौन सी दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी इसका फैसला रविवार को होगा। रविवार को तीन मुकाबले होंगे।

साउथ अफ्रीका या भारत उलटफेर शिकार हुए तो पाकिस्तान की होगी बल्ले-बल्ले। (फोटो – T20 World Cup/Twitter)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram