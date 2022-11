ENG vs SL Score: सेमीफाइनल में जगह बनाने उतरेगा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका से आस; पढ़ें- मैच से जुड़े अपडेट्स

T20 World Cup 2022 England vs Srilanka: फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचों में 7 अंक हैं और वह अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसका रन रेट माइनस में है। इंग्लैंड की टीम के 4 मैच में 5 अंक हैं और रन रेट प्लस में है।

श्रीलंका के खिलाफ जीत से इंग्लैंड सेमीफाइनल में होगा। (सोर्स – आईसीसी)

