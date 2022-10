T20 World Cup, ENG vs Ireland: इंग्लैंड के गेंदबाजों ने आखिरी 5 ओवर में झटके 7 विकेट, आयरलैंड 157 पर ऑल आउट

T20 World Cup 2022 England vs Ireland: मेलबर्न में बारिश के कारण इंग्लैंड और आयलैंड के बीच सुपर 12 का मैच देरी से शुरू हुआ। ग्रुप 1 में इंग्लैंड दूसरे और आयरलैंड आखिली पायदान पर है।

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और आयरलैंड के कप्तान एंड्रयू बालबर्नी। (फोटो -आईसीसी)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram