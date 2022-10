T20 World Cup, BAN vs NED: बांग्लादेश ने नीदरलैंड को दिया 145 का टारगेट, अफिफ होसैन ने बनाए सबसे ज्यादा रन

T20 World Cup 2022, Bangladesh vs Netherlands: नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश को नजमुज हुसैन शंतो और सौम्य सरकार ने 5.1 ओवर में 43 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई।

बांग्लादेश का विकेट लेने के बाद खुशी मनाती नीदरलैंड की टीम। (फोटो – आईसीसी)

