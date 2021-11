टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम पर शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत और स्कॉटलैंड के बीच 5 नवंबर को ग्रुप-2 का मुकाबला खेला जाएगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2021 में न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के मुकाबले के दौरान एक ऐसा वाकिया हुआ जिसको देखकर शायद आप अपनी हंसी ना रोक पाएं। दरअसल इस मैच के दौरान स्कॉटलैंड के विकेटकीपर मैथ्यू क्रॉस का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे गेंदबाज से कहते सुनाई दिए कि, कमॉन पूरा भारत आपके साथ है (Come on Whole India is behind you)।

ये वाकिया हुआ न्यूजीलैंड की पारी के 8वें ओवर के दौरान। गेंद थी क्रिस ग्रीव्स के हाथों में और बल्लेबाजी कर रहे थे ग्लेन फिलिप्स। उस दौरान विकेटकीपर मैथ्यू क्रॉस कहते सुनाई दिए कि, कमॉन पूरा भारत आपके साथ है (Come on Whole India is behind you)। उनकी ये बातें स्टम्प माइक में रिकॉर्ड हो गईं।

गौरतलब है कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम पर शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।

ऐसे में भारत को खुद के तो सभी मुकाबले जीतने ही होंगे साथ ही न्यूजीलैंड की हार पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय टीम और फैंस न्यूजीलैंड की हार की कामना कर रहे हैं।

Scotland wicket-keeper to the bowler – "Whole India is behind you".



Watching Scotland vs NZ match ??#IndiavsAfghanistan #NZvSCO #India pic.twitter.com/bmqzdUQ6h6 — Piyush Monga ( PK ) (@Piyush7teen) November 3, 2021

अगर मौजूदा टूर्नामेंट की बात करें तो भारत, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नामीबिया ग्रुप-2 में मौजूद हैं। पाकिस्तान अपने चारों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। स्कॉटलैंड और नामीबिया भी लगभग बाहर हो चुकी हैं और दूसरी टीम के लिए अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत के बीच मुकाबला है।

भारत अगर अपने बचे हुए तीनों मुकाबले अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ जीत लेता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को अगर हरा देती है तो भारत के लिए मौका बन सकता है। बशर्ते भारत का नेट रनरेट अच्छा हो तो।

भारत को पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने 10 विकेट से मात दी थी और दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से हरा दिया था। भारत और स्कॉटलैंड के बीच 5 नवंबर को ग्रुप-2 का मुकाबला खेला जाएगा।