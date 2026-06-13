T20 Mumbai 2026 Top-5 Batters and Bowlers: टी20 मुंबई लीग 2026 के फाइनल मुकाबले में शनिवार (13 जून) को एमएससी मराठा रॉयल्स को एआरसीएस अंधेरी ने 8 रनों से हराकर खिताब जीता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में एआरसीएस अंधेरी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। एमएससी मराठा रॉयल्स ने चिन्मय राजेश सुतार की अर्धशतकीय पारी के दमपर 5 विकेट पर 154 रन बनाए।
एआरसीएस अंधेरी की टीम 155 रनों के लक्ष्य के जवाब में 20 ओवर में 8 विकेट पर 146 रन ही बना पाई। दिव्यांस सक्सेना की 51 रनों की पारी पर पानी फिर गया। मुशीर खान, अर्जुन तेंदुलकर और कप्तान शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज नहीं चल पाए। इस तरह से मएससी मराठा रॉयल्स ने खिताब अपने नाम कर लिया।
टी20 मुंबई लीग 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज
टी20 मुंबई लीग 2026 में सबसे ज्यादा रन सुवेद पारकर ने बनाए। नूतन कुमार गोयल दूसरे नंबर पर रहे। टॉप-5 में हार्दिक तमोरे भी रहे। टी20 मुंबई लीग 2026 में सबसे ज्यादा विकेट तुषार देशपांडे ने लिए। उन्होंने 12 विकेट लिए। अजय बी मिश्रा,सिल्वेस्टर डिसूजा,शशांक अत्तारदे, शम्स मुलानी और इरफान उमैर ने 10-10 विकेट लिए।
सुवेद पारकर
तुषार देशपांडे
दिव्यांश सक्सेना
|खिलाड़ी
|मैच
|इनिंग्स
|रन
|औसत
|SR
|4s
|6s
|सुवेद पारकर
|5
|5
|250
|50.00
|161.29
|24
|14
|नूतन कुमार गोयल
|5
|5
|242
|48.40
|140.70
|20
|12
|जय गोकुल बिस्टा
|6
|6
|225
|37.50
|133.93
|22
|8
|दिव्यांश सक्सेना
|6
|6
|210
|42.00
|190.91
|27
|10
|हार्दिक तामोरे
|6
|6
|207
|34.50
|159.23
|26
|7
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंदें
|विकेट
|औसत
|रन
|4/5-फ़र
|तुषार देशपांडे
|7
|25.0
|150
|12
|13.75
|165
|1/0
|अजय बी मिश्रा
|7
|26.0
|156
|10
|14.90
|149
|0/0
|सिल्वेस्टर डिसूज़ा
|4
|12.5
|77
|10
|7.60
|76
|0/1
|शशांक अटारडे
|6
|20.0
|120
|10
|14.80
|148
|1/0
|शम्स मुलानी
|6
|22.5
|137
|10
|17.00
|170
|0/0
टी20 मुंबई लीग 2026 के फाइनल में अर्जुन का बल्ले से फ्लॉप शो
टी20 मुंबई लीग 2026 के फाइनल में एमएससी मराठा रॉयल्स के खिलाफ एआरसीएस अंधेरी के लिए अर्जुन तेंदुलकर ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट झटके। उन्होंने 12 गेंद पर 2 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें।