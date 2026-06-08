भारतीय टीम से बाहर होने के बाद पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला गरजने लगा है। टी20 मुंबई लीग में लगातार दूसरे मैच में उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उनकी नाबाद अर्धशतकीय पारी की मदद से ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई ने लगातार तीन हार के बाद पहली जीत दर्ज की। ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई ने सोमवार (8 जून) को एमएससी मराठा रॉयल्स को 6 विकेट से हरा दिया।

ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सिद्धेश लाड की अगुआई वाली एमएससी मराठा रॉयल्स 19.5 ओवर में 152 रन पर आउट हो गई। मैक्सवेल स्वामीनाथन ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। रिटायर हर्ट होने वाले चिन्मय राजेश सुतार ने 32 रन बनाए।

सिल्वेस्टर डिसूजा ने 5 विकेट झटके

सिद्धेश लाड ने 24 रन बनाए। अयाज खान ने 18 रन बनाए। ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई के लिए सिल्वेस्टर डिसूजा ने 5 विकेट झटके। सागर मिश्रा ने 2 विकेट लिए। ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई ने 153 रनों के लक्ष्य को 16 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि, उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। अखिल हेरवाडकर 5 और वेदांत मुरकर 11 रन बनाकर आउट हुए।

सूर्यकुमार यादव की धमाकेदार पारी

इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने नूतन कुमार गोयल के साथ 61 गेंद पर 103 रन जोड़े। सूर्यकुमार ने 36 गेंद पर 13 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 72 रन बनाए। नूतन ने 42 गेंद पर 56 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के जड़े। मकरंद गिरेश पाटिल 1 रन बनाकर नाबाद रहे। एमएससी मराठा रॉयल्स के लिए इरफान उमैर और अथर्व भोसले ने 2-2 विकेट लिए।

श्रेयस अय्यर की टीम के खिलाफ गरजे सूर्यकुमार यादव

ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएमई के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोबो मुंबई फाल्कन्स के खिलाफ 24 गेंद पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 48 रन बनाए। इसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ें।