टी20 मुंबई लीग 2026 के फाइनल मुकाबले में शनिवार (13 जून) को एआरसीएस अंधेरी ने एमएससी मराठा रॉयल्स को 155 रनों पर रोक दिया। भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे की टीम के लिए अर्जुन तेंदुलकर ने गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 2 विकेट झटके, लेकिन बल्ले से उनका प्रदर्शन टीम को संकट में डाल गया। उन्होंने काफी खराब बल्लेबाजी की। इससे उनकी टीम को खिताब गंवाना पड़ा।

जूनियर तेंदुलकर ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट झटके। उन्होंने सचिन मधुकर यादव और अयाज खान को पवेलियन भेजा। सचिन ने 11 और अयाज ने 6 रन बनाए। अर्जुन ने दोनों बल्लेबाजों को आउट करके एमएससी मराठा रॉयल्स को शुरुआती झटका दिया। टीम के चिन्मय राजे सुतार ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। वह रिटायर आउट हुए। कप्तान सिद्धेश लाड ने 33 रन बनाए।

अर्जुन तेंदुलकर ने 12 गेंद पर 2 रन बनाए

156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एआरसीएस अंधेरी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुशीर खान पारी की दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद दिव्यांश सक्सेना का साथ देने अर्जुन तेंदुलकर आए। उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाए। उनकी इस बल्लेबाजी से टीम की रन गति पर असर पड़ा। उन्होंने खाता खोलने के लिए 7 गेंद लिए। मैक्सवेल स्वामीनाथन ने उन्हें पवेलियन भेजा।

एमएससी मराठा रॉयल्स ने जीता खिताब

एआरसीएस अंधेरी को 8 रनों से हराकर एमएससी मराठा रॉयल्स ने टी20 मुंबई 2026 लीग का खिताब जीता। दिव्यांश सक्सेना की 51 रनों की पारी पर पानी फिर गया। कप्तान शिवम दुबे का भी बल्ला नहीं चला और वह सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए।

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहला छक्का जड़ते ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। बतौर ओपनर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 16000 रन पूरे हो गए। वह बतौर ओपनर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। पूरी खबर पढ़ें।