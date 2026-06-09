दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने आर्क्स अंधेरी को सोमवार (8 जून) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टी20 मुंबई लीग 2026 में बांद्रा ब्लास्टर्स को 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई। अर्जुन ने पहले तीन ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट लिए,जिसमें एक मेडन भी शामिल था। इससे बांद्रा ब्लास्टर्स 9 विकेट पर 144 रन बना सका।

फिर अर्जुन ने लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 194 के स्ट्राइक रेट से रन ठोके। 145 रन का पीछा करते हुए आर्क्स अंधेरी ने दिव्यांश सकसेना (26) का तेज शुरुआत के बाद विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन अर्जुन और मुशीर खान ने इसके बाद विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 116 रन की साझेदारी की, जिसमें अर्जुन ने 34 गेंदों पर नाबाद 66 रन और मुशीर ने 38 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाए।

अर्जुन और मुशीर के बीच 68 गेंद पर 116 रनों की साझेदारी

अर्जुन और मुशीर के बीच 68 गेंद पर 116 रनों की साझेदारी हुई। इससे आर्क्स अंधेरी ने 9 विकेट और 37 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और एक बड़ी जीत हासिल की। अर्जुन ने अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए। मुशीर ने 7 चौके और एक छक्का लगाया। आर्क्स अंधेरी अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। उसने 4 में से 3 मैच में जीत दर्ज की है। नॉर्थ मुंबई पैंथर्स ने 4 मैच में 4 जीत के साथ अंतिम-4 में जगह सुनिश्चित कर ली है।

सूर्यकुमार फिर गरजे, 200 के स्ट्राइक रेट से ठोके 72 रन

ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोमवार (9 जून) को एमएससी मराठा रॉयल्स के खिलाफ 36 गेंद पर 13 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 72 रन बनाए। पूरी खबर पढ़ें।