टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का दबदबा है। टॉप-10 में 4 कैरेबियाई बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के दो खिलाड़ी हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के एक-एक खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं। उन्होंने 1056 छक्के लगाए हैं। किरोन पोलार्ड दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 982 छक्के लगाए हैं।

आंद्रे रसेल ने 784 छक्के लगाए हैं और वह लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। निकोल्स पूरन 712 छक्कों के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। जोस बटलर और एलेक्स हेल्स के 595-595 छक्के हैं। कॉलिन मुनरो के 582 छक्के हैं। ग्लेन मैक्सवेल के 571 छक्के हैं। रोहित शर्मा के 553 और डेविड मिलर के 541 छक्के हैं।

T20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड
T20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सर्वाधिक छक्के
शीर्ष 10 खिलाड़ी · सभी देश
सर्वाधिक छक्के
1056
क्रिस गेल
सर्वाधिक रन
14562
क्रिस गेल
सर्वाधिक मैच
735
किरोन पोलार्ड
सर्वोच्च SR
167.61
आंद्रे रसेल
1
क्रिस गेल
वेस्टइंडीज · 2005–2022
1056
1056
2
किरोन पोलार्ड
वेस्टइंडीज · 2006–2026
982
982
3
आंद्रे रसेल
वेस्टइंडीज · 2010–2026
784
784
4
निकोलस पूरन
वेस्टइंडीज · 2013–2026
712
712
5
जोस बटलर
इंग्लैंड · 2009–2026
595
595
6
एडम हेल्स
इंग्लैंड · 2009–2026
595
595
7
कॉलिन मुनरो
न्यूजीलैंड · 2010–2026
582
582
8
ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलिया · 2010–2026
571
571
9
रोहित गुरुनाथ शर्मा
भारत · 2007–2026
553
553
10
डेविड एंड्रयू मिलर
दक्षिण अफ्रीका · 2008–2026
541
541
#खिलाड़ी / देशमैचपारीरनHSऔसतSR10050छक्के
1
क्रिस गेल
वेस्टइंडीज · 2005–2022
46345514562175*36.22144.7522881056
2
किरोन पोलार्ड
वेस्टइंडीज · 2006–2026
7356521448210431.62150.96167982
3
आंद्रे रसेल
वेस्टइंडीज · 2010–2026
5905089636121*26.18167.61234784
4
निकोलस पूरन
वेस्टइंडीज · 2013–2026
44441710379108*29.91147.89463712
5
जोस बटलर
इंग्लैंड · 2009–2026
4944651388312434.96146.05898595
6
एडम हेल्स
इंग्लैंड · 2009–2026
52852314449119*29.91144.51792595
7
कॉलिन मुनरो
न्यूजीलैंड · 2010–2026
4634441182212030.96141.49672582
8
ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलिया · 2010–2026
50346710986145*27.53154.16858571
9
रोहित गुरुनाथ शर्मा
भारत · 2007–2026
46445113226121*30.96135.51883553
10
डेविड एंड्रयू मिलर
दक्षिण अफ्रीका · 2008–2026
55850611885120*35.26138.53452541
स्रोत: ESPNcricinfo · सभी T20 लीग का संयुक्त डेटा · 2026 तक
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