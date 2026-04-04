टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का दबदबा है। टॉप-10 में 4 कैरेबियाई बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के दो खिलाड़ी हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के एक-एक खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं। उन्होंने 1056 छक्के लगाए हैं। किरोन पोलार्ड दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 982 छक्के लगाए हैं।

आंद्रे रसेल ने 784 छक्के लगाए हैं और वह लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। निकोल्स पूरन 712 छक्कों के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। जोस बटलर और एलेक्स हेल्स के 595-595 छक्के हैं। कॉलिन मुनरो के 582 छक्के हैं। ग्लेन मैक्सवेल के 571 छक्के हैं। रोहित शर्मा के 553 और डेविड मिलर के 541 छक्के हैं।

T20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड T20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सर्वाधिक छक्के शीर्ष 10 खिलाड़ी · सभी देश सर्वाधिक छक्के 1056 क्रिस गेल सर्वाधिक रन 14562 क्रिस गेल सर्वाधिक मैच 735 किरोन पोलार्ड सर्वोच्च SR 167.61 आंद्रे रसेल चार्ट टेबल 1 क्रिस गेल वेस्टइंडीज · 2005–2022 1056 1056 2 किरोन पोलार्ड वेस्टइंडीज · 2006–2026 982 982 3 आंद्रे रसेल वेस्टइंडीज · 2010–2026 784 784 4 निकोलस पूरन वेस्टइंडीज · 2013–2026 712 712 5 जोस बटलर इंग्लैंड · 2009–2026 595 595 6 एडम हेल्स इंग्लैंड · 2009–2026 595 595 7 कॉलिन मुनरो न्यूजीलैंड · 2010–2026 582 582 8 ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया · 2010–2026 571 571 9 रोहित गुरुनाथ शर्मा भारत · 2007–2026 553 553 10 डेविड एंड्रयू मिलर दक्षिण अफ्रीका · 2008–2026 541 541 # खिलाड़ी / देश मैच पारी रन HS औसत SR 100 50 छक्के 1 क्रिस गेल वेस्टइंडीज · 2005–2022 463 455 14562 175* 36.22 144.75 22 88 1056 2 किरोन पोलार्ड वेस्टइंडीज · 2006–2026 735 652 14482 104 31.62 150.96 1 67 982 3 आंद्रे रसेल वेस्टइंडीज · 2010–2026 590 508 9636 121* 26.18 167.61 2 34 784 4 निकोलस पूरन वेस्टइंडीज · 2013–2026 444 417 10379 108* 29.91 147.89 4 63 712 5 जोस बटलर इंग्लैंड · 2009–2026 494 465 13883 124 34.96 146.05 8 98 595 6 एडम हेल्स इंग्लैंड · 2009–2026 528 523 14449 119* 29.91 144.51 7 92 595 7 कॉलिन मुनरो न्यूजीलैंड · 2010–2026 463 444 11822 120 30.96 141.49 6 72 582 8 ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया · 2010–2026 503 467 10986 145* 27.53 154.16 8 58 571 9 रोहित गुरुनाथ शर्मा भारत · 2007–2026 464 451 13226 121* 30.96 135.51 8 83 553 10 डेविड एंड्रयू मिलर दक्षिण अफ्रीका · 2008–2026 558 506 11885 120* 35.26 138.53 4 52 541 स्रोत: ESPNcricinfo · सभी T20 लीग का संयुक्त डेटा · 2026 तक जनसत्ता InfoGenIE

T20 में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज

टी20 क्रिकेट में शतक लगाना मुश्किल माना जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इसे बार-बार कर दिखाया है। सबसे ज्यादा टी20 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में क्रिस गेल में सबसे ऊपर हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।