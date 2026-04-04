टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का दबदबा है। टॉप-10 में 4 कैरेबियाई बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के दो खिलाड़ी हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के एक-एक खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं। उन्होंने 1056 छक्के लगाए हैं। किरोन पोलार्ड दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 982 छक्के लगाए हैं।
आंद्रे रसेल ने 784 छक्के लगाए हैं और वह लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। निकोल्स पूरन 712 छक्कों के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। जोस बटलर और एलेक्स हेल्स के 595-595 छक्के हैं। कॉलिन मुनरो के 582 छक्के हैं। ग्लेन मैक्सवेल के 571 छक्के हैं। रोहित शर्मा के 553 और डेविड मिलर के 541 छक्के हैं।
|#
|खिलाड़ी / देश
|मैच
|पारी
|रन
|HS
|औसत
|SR
|100
|50
|छक्के
|1
क्रिस गेल
वेस्टइंडीज · 2005–2022
|463
|455
|14562
|175*
|36.22
|144.75
|22
|88
|1056
|2
किरोन पोलार्ड
वेस्टइंडीज · 2006–2026
|735
|652
|14482
|104
|31.62
|150.96
|1
|67
|982
|3
आंद्रे रसेल
वेस्टइंडीज · 2010–2026
|590
|508
|9636
|121*
|26.18
|167.61
|2
|34
|784
|4
निकोलस पूरन
वेस्टइंडीज · 2013–2026
|444
|417
|10379
|108*
|29.91
|147.89
|4
|63
|712
|5
जोस बटलर
इंग्लैंड · 2009–2026
|494
|465
|13883
|124
|34.96
|146.05
|8
|98
|595
|6
एडम हेल्स
इंग्लैंड · 2009–2026
|528
|523
|14449
|119*
|29.91
|144.51
|7
|92
|595
|7
कॉलिन मुनरो
न्यूजीलैंड · 2010–2026
|463
|444
|11822
|120
|30.96
|141.49
|6
|72
|582
|8
ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलिया · 2010–2026
|503
|467
|10986
|145*
|27.53
|154.16
|8
|58
|571
|9
रोहित गुरुनाथ शर्मा
भारत · 2007–2026
|464
|451
|13226
|121*
|30.96
|135.51
|8
|83
|553
|10
डेविड एंड्रयू मिलर
दक्षिण अफ्रीका · 2008–2026
|558
|506
|11885
|120*
|35.26
|138.53
|4
|52
|541
T20 में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज
टी20 क्रिकेट में शतक लगाना मुश्किल माना जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इसे बार-बार कर दिखाया है। सबसे ज्यादा टी20 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में क्रिस गेल में सबसे ऊपर हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।