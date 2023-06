T20 Blast: अंग्रेज विकेटकीपर ने पाकिस्तान के हैदर अली को किया ‘धोखे’ से आउट, देखें VIDEO

टी20 ब्लास्ट लीग के एक मैच में पाकिस्तान के हैदर अली को अंग्रेज विकेटकीपर एलेक्स डेविस ने धोखे से आउट कर दिया। हैदर अली के विकेट का यह वीडियो वायरल हो रहा ह

टी20 ब्लास्ट लीग में पाकिस्तान के हैदर अली अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए। फोटो सोर्स- vitalityblast

क्रिकेट के मैदान से आए दिन कई ऐसे वीडियो आते रहते हैं जो हंसने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे लम्हों को जीने वाले खिलाड़ी भी मैदान पर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। ऐसा ही एक वीडियो इंग्लैंड की टी20 ब्लास्ट लीग से सामने आया है, जहां एक अंग्रेज विकेटकीपर ने पाकिस्तान के बल्लेबाज हैदर अली को ‘धोखे’ से आउट कर दिया। हैदर अली के विकेट का यह वीडियो लोगों को लोटपोट कर रहा है। पाकिस्तानी बल्लेबाज हुआ धोखे से आउट दरअसल, यह वीडियो मंगलवार को Warwickshire और Derbyshire के बीच खेले गए मैच का है। पाकिस्तान के बल्लेबाज हैदर अली डार्बीशायर की ओर से खेल रहे थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी Danny Briggs की गेंद पर हैदर अली बीट हुए और तभी वार्विकशायर के विकेटकीपर एलेक्स डेविस ने हैदर अली को अजीबोगरीब तरीके से स्टंपिंग कर दिया। वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी हैदर अली के इस विकेट का वीडियो vitalityblast के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हैदर अली इंग्लैंड के स्पिनर डैनी ब्रिग्स की गेंद पर स्टेप आउट कर गए थे। गेंद बीट हो गई। पहले तो गेंद एलेक्स डेविस के हाथों से छिटकी, लेकिन उन्होंने तुरंत गेंद को कैरी करते हुए स्टंप से मारना चाहा, लेकिन पहली बार में वह हैदर अली को आउट नहीं कर पाए। इस दौरान हैदर अली थोड़ा सा लड़खड़ाए और क्रीज से बाहर चले गए। डेविस ने इस मौके को बिना गंवाए स्टंप बिखेर दिए। हैदरी अली चूक गए हाफ सेंचुरी से इस स्टंप के बाद एलेक्स डेविस भी लेग अंपायर की तरफ देखते हुए नजर आए तो वहीं हैदर अली भी अपने विकेट से हैरान थे। उन्होंने अंपायर के फैसले का इंतजार किया और फील्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। हैदर अली की पारी 33 गेंदों में 48 रन पर समाप्त हुई। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। हैदर अली की टीम डार्बीशायर ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया था। View this post on Instagram A post shared by Vitality Blast (@vitalityblast)

