T20 Blast: मिडलसेक्स की लगातार आठवीं हार, आखिरी ओवर में ससेक्स के इस गेंदबाज ने किए 12 रन डिफेंड

टी20 ब्लास्ट में गुरुवार को ससेक्स ने लगातार चार मैच हारने के बाद पहली जीत दर्ज की। मिडलसेक्स के खिलाफ हुए मैच में ससेक्स को रोमांचक जीत नसीब हुई। मिडलसेक्स को आखिरी 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी और तयमल मिल्स ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी की।

टी20 ब्लास्ट में गुरुवार को ससेक्स ने लगातार चार हार के बाद पहली जीत दर्ज की। फोटो सोर्स- Sussex Cricket

इंग्लैंड में खेली जा रही टी20 ब्लास्ट लीग में गुरुवार को ससेक्स ने मिडलसेक्स के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की। लगातार चार मैच हारने के बाद ससेक्स की टीम को यह पहली जीत नसीब हुई। अभी तक खेले 7 मुकाबलों में ससेक्स की यह दूसरी जीत थी। इस जीत के बाद ससेक्स की टीम अंक तालिका में 4 पॉइंट्स के साथ सातवें स्थान पर है। वहीं मिडलसेक्स को अभी भी पहली जीत की तलाश है। मिडलसेक्स यह अपना लगातार आठवां मुकाबला हारी है। शादाब ने खेली तूफानी पारी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली ससेक्स ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 181 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे। ससेक्स की ओर से पाकिस्तान के शादाब खान ने 30 गेंदों में 59 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 196.67 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए। शादाब के अलावा भारतवंशी रवि बोपारा ने भी 26 गेंदों में 38 रनों का योगदान दिया। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए। टॉम क्लार्क ने 39 रन बनाए। आखिरी ओवर में देखने को मिला भरपूर रोमांच 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मिडलसेक्स की टीम लक्ष्य से सिर्फ 5 रन दूर रह गई। मैच के आखिरी ओवर में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। आखिरी ओवर में मिडलसेक्स को जीत के लिए 12 रन की जरूरत थी, लेकिन ससेक्स के गेंदबाज टायमल मिल्स ने आखिरी ओवर में बेहतरीन अंदाज में डाला। उन्होंने अपने इस ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और एक विकेट भी निकाला। मिल्स ने अपने इस ओवर में होलमैन का विकेट लिया। Also Read T20 Blast: भारतवंशी ऑलराउंडर प्रदर्शन से नॉटिंघमशायर ने लगाई जीत की हैट्रिक, टॉप पर पहुंची शाहीन अफरीदी की टीम एस्किनाजी की पारी गई बेकार 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मिडलसेक्स की ओर से इंग्लैंड के स्टीफन एस्किनाजी ने सबसे अधिक 94 रन बनाए थे। इस हार ने एस्किनाजी की इस शानदार पारी पर पानी फेर दिया। एस्किनाजी ने 62 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 94 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके अलावा पीटर मलान ने 29 गेंदों में 36 रन की पारी खेली।

