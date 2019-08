ऑस्ट्रेलिया की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान एरोन फिंच ने मंगलवार रात इंग्लैंड के किया ओवल मैदान पर तूफानी पारी खेली। उन्होंने टी20 बलास्ट 2019 के साउथ ग्रुप के मैच में सोमेरसेट के खिलाफ 52 गेंद पर शतक ठोक दिया। उनकी पारी के दम पर सरे ने सोमेरसेट के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की। सरे की जीत में फिंच के अलावा इमरान ताहिर ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।

फिंच का टी20 मुकाबले में यह 7वां शतक है। वे टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में हमवतन माइकल क्लिंगर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल हैं। गेल के नाम टी20 में 21 शतक दर्ज हैं।Aaron Finch

इस मैच में सोमेरसेट ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसकी शुरुआत अच्छी हुई। विकेटकीपर टॉम बैनटन और बाबर आजम ने पहले विकेट के लिए 50 गेंद पर 80 रन जोड़े। बैनटन 28 गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हुए। बाबर ने 31 गेंद पर 37 रन की पारी खेली। हालांकि, इसके बाद कोई भी बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई और टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 157 रन ही बना पाई।

बाबर और बैनटन के अलावा कप्तान टॉम एबल (14) और टॉम लैमनबे (19) ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। सरे की ओर से इमरान ताहिर के अलावा कप्तान जेड डर्नबैक, सैम करन, जॉर्डन क्लार्क ने 1-1, जबकि गैरेथ बैटी ने 2 विकेट अपने नाम किए।

158 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सरे की भी अच्छी शुरुआत हुई। ओपनर फिंच ने पहले विकेट के लिए मार्क स्टोनमैन के साथ मिलकर 49 रन बनाए। स्टोनमैन 19 रन पर आउट हुए। इसके बाद फिंच ने सैम के साथ 61 रन की साझेदारी की। हालांकि, इसमें सैम का योगदान सिर्फ 9 रन का ही रहा। सैम जब आउट हुए तब सरे के 11.1 ओवर में 110 रन थे।

सैम की जगह आए ओली पोप भी 7 रन ही बना पाए और क्रैग ओवर्टन के सीधे थ्रो पर रन आउट हो गए। हालांकि, फिंच एक छोर पर टिके रहे। उन्होंने नाबाद 102 (53 गेंद, 5 चौके और 9 छक्के) रन बनाए। सोमेरसेट की ओर से रोलोफ वान डेर मर्व ने 2, जबकि टिम ग्रोएनवाल्ड ने एक विकेट लिया।

