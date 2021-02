टी10 लीग ( T10 League) 2021 का खिताबी मुकाबला दिल्ली बुल्स और नार्दर्न वॉरियर्स (Northern Warriors) के बीच 6 फरवरी की रात में होना है। नार्दर्न वॉरियर्स ने 5 फरवरी की रात टीम अबुधाबी (Team Abu Dhabi) को एलिमिनेटर-2 (Eliminator 2) में 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। नार्दर्न वॉरियर्स के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टीम अबुधाबी ने 10 ओवर में 7 विकेट पर 114 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी नार्दर्न वॉरियर्स ने 9.4 ओवर में 3 विकेट पर 115 रन बना मैच अपने नाम कर लिया। टीम अबुधाबी की ओर से ओपनर पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) ने 3 चौके और 6 छक्के की मदद से 13 गेंद में 48 रन (करीब 370 के औसत से) बनाए। इसके बावजूद आयरलैंड के इस ऑलराउंडर की टीम को मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में टीम अबुधाबी का हिस्सा क्रिस गेल (Chris Gayle) का बल्ला नहीं चला। वह 6 गेंद में 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम अबुधाबी की शुरुआत अच्छी हुई थी। उसने 2.5 ओवर में ही 55 रन बना लिए थे।

तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर पॉल स्टर्लिंग को वेस्टइंडीज के गेंदबाज रेयाद एमरिट ने वसीम मोहम्मद के हाथों कैच करा दिया। अगली ही गेंद पर गेल भी पवेलियन लौट गए। उसके बाद टीम अगले 6.5 ओवर में 59 रन ही बना पाई और 5 विकेट गंवाए। नार्दर्न वॉरियर्स की ओर से फैबियन एलन (Fabian Allen) ने 2 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट झटके। वह मैन ऑफ द मैच भी चुने गए।

नार्दर्न वॉरियर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। वसीम मोहम्मद (Waseem Muhammad) के रूप में उसका पहला विकेट 10वीं गेंद पर गिर गया था। तब टीम का स्कोर कुल 17 रन ही था। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उस समय टीम का स्कोर 23 रन ही था।

