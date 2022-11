T10 League: दिल्ली बुल्स और टीम अबुधाबी के मैच में गेंदबाजों की हुई धुनाई, लेकिन पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने मैच करा दिया टाई

T10 League 2022, Delhi Bulls Vs Team Abu Dhabi: टीम अबुधाबी ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 120 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली बुल्स ने भी 10 ओवर में 5 विकेट पर 120 रन बना लिए।

दिल्ली बुल्स की ओर से इमाद वसीम ने 9 गेंद में नाबाद 21 रन बनाए। (सोर्स- ट्विटर/@T10League)

