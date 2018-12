T10 Cricket League 2018 Today Match Playing 11, T10 League Live Score: ये हो सकती है आज की संभावित प्लेइंग इलेवन

T10 Cricket League 2018 Live Score, Mar vs Ben Dream11 Team, Nor vs Pak Team Dream11 Today Match, Playing 11, Live Cricket Score: टी10 लीग-2018 में शनिवार (1 दिसंबर) को तीन मैच खेले जाने हैं, जिनमें दो क्वालीफायर और एक एलीमिनेटर फाइनल है। पहले क्वालीफायर मैच में नॉर्दन वॉरियर्स का सामना पख्तूंस से होगा। वहीं दूसरे क्वालीफायर में मराठा अरेबियंस-बंगाल टाइगर्स के बीच होगा। रात साढ़े नौ बजे एलीमिनेटर फाइनल होगा।

बता दें कि 30 नवंबर को केरला नाइट्स ने बंगाल पर 7 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं नॉर्दन ने भी राजपूत को इतने ही विकेट से मात दी। मराठा अरेबियंस ने सिंधीज को नौ विकेट से रौंदा, जिसमें नजीबुल्ला जादरान ने 60 रन की नाबाद पारी खेली।

ये हो सकती है संभावित टीमें:

नॉर्दन वॉरियर्स बनाम पख्तूंस:

पख्तूंस: सोहेल खान, आंद्रे फ्लेचर, शापूर जादरान, शफीकुल्ला शफीक (विकेटकीपर), डेविड विल्ले, लिआम डॉसन, मोहम्मद इरफान, कॉलिन इंग्राम (कप्तान), गुलबदिन नाइब, कैमरून डेलपोर्ट, मुहम्मद कालेम।

नॉर्दन वॉरियर्स: डैरेन सैमी (कप्तान), रवि बोपारा, लेंडल सिमन्स, वहाब रियाज, आंद्रे रसेल, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), हार्डस विल्जोएन, केनर लुईस, क्रिस ग्रीन, इमरान हैदर और रोवमन पॉवेल।

मराठा अरेबियंस वर्सेज बंगाल टाइगर्स:

बंगाल टाइगर्स : जेसन रॉय, सुनील नारिन, एसई रदरफोर्ड, सैम बिलिंग्स (कप्तान/विकेटकीपर), ल्यूक राइट, मोहम्मद नबी, चिराग सूरी, आमिर यमिन, केके कूपर, मुजीब उर रहमान और जहीर खान।

मराठा अरेबियंस: कामरान अकमल, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), ड्वेन ब्रावो (कप्तान), रोलोफ वैन डेर मेर्वे, एलेक्स हेल्स, जेम्स फाल्कनर, नजीबुल्ला जद्रान, रिचर्ड गलेसन, रशीद खान, हजरतुल्ला ज़ज़ई, जहूर खान।

