T10 Cricket League 2018 Today Match Playing 11, T10 League Live Score: आज के मैच में मिल सकता है इन खिलाड़ियों को मौका

T10 Cricket League 2018 Live Score, Ker vs Ben Dream11 Team, Raj vs Nor Dream11 Team, Sin vs Mar Team Dream11 Today Match, Playing 11, Live Cricket Score: टी10 लीग-2018 में शुक्रवार (30 नवंबर) को तीन क्वालीफायर मैच खेले जाने हैं। पहला मुकाबला शाम 5 बजे शुरू होगा, जिसमें केरला नाइट राइडर्स-बंगाल टाइगर्स के बीच भिडंत होगी, जबकि शाम 7:15 से शुरू होने वाले दूसरे मैच में राजपूत-नॉर्दन वॉरियर्स की टक्कर होगी। आज का तीसरा मैच सिंधी और मराठा अरेबियंस के बीच खेला जाना है। बता दें कि इलिमिनेटर राउंड की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है।

प्वाइंट्स टेबल पर नजर डालें, तो क्वालीफायर्स में नॉर्दन वॉरियर्स दोनों मैच जीतकर पहले, जबकि पंजाबी लीजेंड्स 3 में से 1 मैच हारकर दूसरे स्थान पर है। वहीं पख्तूंस 3 मुकाबलों में 2 जीत के साथ तीसरे और मराठा अरेबियंस 2 में से 1 मैच जीतकर चौथे पायदान पर है।