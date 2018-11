T10 Cricket League 2018 Today Match Playing 11 LIVE Updates: आज के मैच में ये हो सकती है प्लेइंग XI

T10 Cricket League 2018, Ben vs Nor Dream11 Team Today Match, Kar vs Ker, Mar vs Nor Dream11 Today Match, Teams, Squad: 21 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच खेली जा रही टी10 लीग का आयोजन शारजाह में हो रहा है। 22 नवंबर के दिन तीन मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मैच बंगाल टाइगर्स-नॉर्दन वॉरियर्स, दूसरा सिंधी बनाम केरला नाइट्स और तीसरा मराठा अरेबियंस-पंजाबी लीजेंड्स के बीच खेला जाना है। आज ग्रुप-बी के 2, जबकि ग्रुप-ए से 1 मुकाबला खेला जाएगा। लीग के पहले दिन ग्रुप-ए से दो मुकाबले हुए, जिसमें राजपूत और केरला नाइट्स ने जीत दर्ज की।

ये हो सकती है आज के मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन:

बंगाल टाइगर्स वर्सेज नॉर्दन वॉरियर्स:

बंगाल टाइगर्स: सैम बिलिंग्स (कप्तान), जेसन रॉय, ल्यूक राइट, रिकी वेसल (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, मोहम्मद नबी, सुनील नारिन, केवन कूपर, जहीर खान, मुजीब उर रहमान और मोर्न मोर्केल।

नॉर्दन वॉरियर्स: ड्वेन स्मिथ, लेंडल सिमन्स, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), रवि बोपारा, आंद्रे रसेल, रोवमन पॉवेल, डैरेन सैमी (कप्तान), खारी पियरे, हैरी गुर्नी, वहाब रियाज और हार्डस विल्जेन।

सिंधी बनाम केरला नाइट्स:

सिंधी: शेन वॉटसन (कप्तान), एंटोन डेवच, जो क्लार्क, देनेश रामदीन (विकेटकीपर), सामीउल्ला शेनवारी, थिसारा परेरा, बेन कटिंग, जोफरा आर्चर, इसुरु उडाना, फवाद अहमद और अहमद रजा।

केरल नाइट्स: पॉल स्टर्लिंग, इमरान नाज़ीर, इयॉन मॉर्गन (कप्तान), कियरन पोलार्ड, अब्दुल शकूर (विकेटकीपर), टॉम कररान, सोहेल तनवीर, फैबियन एलन, वेन पार्नेल, संदीप लमिचहेन और मोहम्मद नवीन।

मराठा अरेबियंस बनाम पंजाबी लीजेंड्स:

मराठा अरेबियंस: कामरान अकमल (विकेटकीपर), एलेक्स हेल्स, हजरतुल्ला जजाई, जेम्स विन्स, ब्रेंडन टेलर, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, जेम्स फाल्कनर, राशिद खान (कप्तान), रोलोफ वान डेर मेर्वे, जहीर खान और लसिथ मलिंगा।

पंजाबी लीजेंड्स: इविन लुईस, ल्यूक रोन्ची (कप्तान/विकेटकीपर), उमर अकमल, शोएब मलिक, शैमन अनवर, अनवर अली, क्रिस जॉर्डन, लिआम प्लंकेट, प्रवीण कुमार, मिशेल मैकक्लेनाघन और जहीर खान।