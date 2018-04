पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था पहला मैच, स्ट्रेचर पर लदकर गया वेस्ट इंडीज का यह प्लेयर

वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच इस वक्त 3 टी 20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। रविवार को इस सीरीज का पहला मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां पाकिस्तान ने विरोधी टीम को 143 रनों से मात दी। इस मैच में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर वीरा सैमी पर्माल को इतनी गंभीर चोट लगी कि उन्हें स्ट्रेचर के सहारे मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। आपको बता दें कि वीरा सैमी पर्माल का यह इंटरनेशनल टी-20 क्रिकेट में डेब्यू मैच था और इसी मैच में उन्हें टखने में गंभीर चोट लग गई।

दरअसल, पहली पारी में 10वें ओवर में पर्माल ही गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने जब इस ओवर की चौथी गेंद फेंकी तब उनका बायां पैर मुड़ गया और उनका टखना गंभीर रूप से चोटिल हो गया। वह दर्द के कारण खड़े नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद मदद के लिए स्टाफ मेंबर्स आए और उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर मैदान से बाहर ले गए। बता दें कि इस मैच में 10वें ओवर में ही उन्हें पहली बार गेंदबाजी करने का मौका मिला था और वह महज 4 गेंदें ही फेंक सके। 28 वर्षीय क्रिकेटर पर्माल वेस्ट इंडीज की तरफ से 6 टेस्ट मैच और 7 वनडे मैच खेल चुके हैं।

Oh dear! Permaul the West Indian debutant has to leave the field on stretcher after bowling just four balls. May he recovers soon #PakvWI pic.twitter.com/4UJd2LeNmm

— Fazeela Saba (@FazeelaSaba1) April 1, 2018