पाकिस्तान को मिली टी20 की दूसरी सबसे बड़ी जीत, 60 रन ही बना पाई वेस्ट इंडीज की टीम

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीमों के बीच 1 अप्रैल को हुए टी-20 मैच में नया इतिहास बना है। इस फॉर्मेट के क्रिकेट मैच में किसी टीम को इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के सामने महज 60 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज चल रही है। इस सीरीज का पहला मैच रविवार को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां मेजबान टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम को 60 रनों पर ही पस्त कर दिया। इस मैच में पाकिस्तान ने 143 रनों से शानदार जीत हासिल की। टी-20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाली पहली टीम श्रीलंका है। 2007 टी-20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की टीम ने केन्या को 172 रनों से हराया था। इस मैच में श्रीलंका ने 260 रन बनाए थे तो वहीं केन्या महज 80 रनों पर ऑल आउट हो गई थी।

The second biggest win in T20I history!Pakistan have bowled the West Indies out for 60 in Karachi. They win the first T20I by 143 runs!#PAKvWI Scorecard ⬇️ https://t.co/7PjtsNpQVN pic.twitter.com/QX8X1Ud6Aj

— ICC (@ICC) April 1, 2018