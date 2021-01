कप्तान रियान पराग के हरफनमौला खेल के दम पर असम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट के एलीट ग्रुप बी के मैच में शनिवार को बंगाल को 13 रनों से हराकर उलटफेर किया। ग्रुप के एक अन्य मैच में तमिलनाडु ने हैदराबाद को हराकर लगातार चौथी जीत के साथ तालिका में शीर्ष पर जगह बना ली है।

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर पराग की 54 गेंद में 77 रन की पारी से असम ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 157 रन बनाए। इसके बाद बंगाल को आठ विकेट पर 144 रन पर रोक दिया। पराग ने अपनी पारी में पांच छक्के और इतने ही चौके लगाये। उन्होंने इस दौरान इशान पोरेल (34 रन पर दो विकेट) के 18वें ओवर में 18 रन जुटाए। जीत के लिए 158 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बंगाल 18वें ओवर में तीन विकेट पर 130 रन बनाकर मजबूत स्थिति में था, लेकिन आखिरी दो ओवरों में उसकी पारी लड़खड़ा गई और टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 144 रन ही बना पाई।

प्रीतम दास (27 रन पर तीन विकेट) और पराग (28 रन पर दो विकेट) ने बंगाल के कप्तान अनुष्टुप मजूमदार (47 गेंद में 48 रन रन) की पारी को बेकार कर दिया। ग्रुप के दूसरे मैच में एन जगदीशन (51 गेंद में 78 रन) और कप्तान दिनेश कार्तिक (30 गेंद में नाबाद 40 रन) की शानदार बल्लेबाजी से तमिलनाडु ने हैदराबाद को सात विकेट से करारी शिकस्त दी। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 152 रन बनाए।

The Assam skipper is anchoring the innings for his side. #ASMvBEN #SyedMushtaqAliT20

5⃣0⃣ up for @ParagRiyan !

Second win for Assam!

The @ParagRiyan-led Assam beat Bengal by 13 runs to add four points to their account. #ASMvBEN #SyedMushtaqAliT20

Scorecard https://t.co/DhNTLHtK78 pic.twitter.com/wDL4SaIasN

