महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाले चेन्नई सुपरकिंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज एन जगदीशन (नारायण जगदीशन) ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी टूर्नामेंट (Syed Mushtaq Ali Trophy) 2021 में सोमवार रात अपने अर्धशतकों का चौका पूरा किया। उनकी शानदार और कप्तान दिनेश कार्तिक की विस्फोट पारी के दम पर तमिलनाडु ने टूर्नामेंट के इस सीजन लगातार पांचवीं जीत हासिल की।

इस जीत के साथ ही तमिलनाडु का नॉकआउट में पहुंचना तय हो गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के एलीट ग्रुप बी में तमिलनाडु 5 मैच में 20 अंकों के साथ टॉप पर है। उसने एक भी मैच नहीं गंवाया है। दूसरे नंबर पर बंगाल है। उसके 5 मैच में 12 अंक हैं। तीसरे नंबर पर झारखंड है। उसके भी 5 मैच में 12 अंक हैं, लेकिन वह नेट रनरेट में बंगाल से पीछे है। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेले गए एलीट ग्रुप बी के मैच में तमिलनाडु ने बंगाल को 8 विकेट से हराया।

इस मैच में तमिलनाडु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बंगाल ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 163 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी तमिलनाडु ने 18 ओवर में 2 विकेट पर 167 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।

तमिलनाडु की ओर से एन जगदीशन ने 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 45 गेंद में 71 रन बनाए। दिनेश कार्तिक ने 7 चौके की मदद से 31 गेंद में 47 रन बनाए। तमिलनाडु की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। उसका पहला विकेट 17 रन के स्कोर पर ही गिर गया था।

ओपनर हरि निशांत 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। उनकी जगह अरुण कार्तिक क्रीज पर आए। नारायण जगदीशन ने अरुण के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी की और स्कोर को 50 के पार पहुंचाया।

