सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ( Syed Mushtaq Ali Trophy) 2021 में एलीट ग्रुप ई (Elite Group E) के मैच में 15 जनवरी को केरल ने दिल्ली को 6 विकेट से हरा दिया। केरल की इस जीत में उसके ओपनर रॉबिन उथप्पा और मध्यक्रम के बल्लेबाज विष्णु विनोद की अहम भूमिका रही। दोनों की पारियों के आगे दिल्ली के कप्तान शिखर धवन का 33 गेंद में ठोका गया अर्धशतक बेकार हो गया।

इस जीत के साथ ही केरल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इतिहास भी रच दिया। उसने टूर्नामेंट के 11 साल के इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड दिल्ली के नाम था। दिल्ली की टीम ने साल 2016 में 211 रन के लक्ष्य को हासिल किया था। यही नहीं इस मैच में दोनों टीमों की ओर से कुल 28 छक्के लगे। दिल्ली के बल्लेबाजों ने 12 और केरल के बल्लेबाजों ने 16 छक्के लगाए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अब तक किसी भी मैच में इतने छक्के नहीं लगे हैं।

इस जीत से केरल एलीट ग्रुप ई की पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गया। वहीं, दिल्ली खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। केरल ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है। उसके 12 अंक हैं। हरियाणा के भी तीन मैच में 12 अंक हैं, लेकिन नेट रनरेट के आधार पर वह दूसरे नंबर पर है। दिल्ली ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। उसके 8 अंक हैं।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में केरल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 212 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केरल की टीम ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 218 रन बना मैच अपने नाम कर लिया।

दिल्ली की ओर से शिखर धवन ने 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 48 गेंद में 77 रन बनाए। उन्होंने 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। ऑलराउंडर ललित यादव ने 5 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 52 रन बनाए। विकेटकीपर अनुज रावत भी एक चौके और 3 छक्के की मदद से 10 गेंद में 27 रन बनाकर नाबाद रहे। केरल की ओर से एस श्रीसंत ने 2 विकेट झटके। केएम आसिफ और सुधेशन मिथुन भी एक-एक विकेट लेने में सफल रहे।

बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी केरल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पिछले मैच के शतकवीर मोहम्मद अजहरुद्दीन पारी की तीसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उनकी जगह आए कप्तान संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर पाए। वह 10 गेंद में 16 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने। इसके बाद सचिन बेबी क्रीज पर आए। उथप्पा ने उनके साथ तीसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी की। टीम का स्कोर जब 71 रन था, तब सचिन बेबी भी 22 के निजी स्कोर पर ललित यादव का शिकार हो गए। सचिन बेबी ने 11 गेंद की अपनी पारी में 3 चौके और एक छक्का लगाया।

.@robbieuthappa has completed his fifty and is leading Kerala’s charge in the chase against Delhi .

Will he guide his team to a victory? #DELvKER #SyedMushtaqAliT20

Follow the match https://t.co/QWjrYw9WSF pic.twitter.com/7u9Lho9b3K

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 15, 2021