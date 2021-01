केरल के मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ( Syed Mushtaq Ali Trophy) 2021 में 13 जनवरी की रात इतिहास रच दिया। वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 11 साल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। यही नहीं, टी20 मुकाबलों में शतक लगाने वाले वह केरल के पहले बल्लेबाज बने। इसके अलावा टी20 मुकाबलों में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में वह संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार रात मुंबई और केरल के बीच एलीट ग्रुप ई का मैच हुआ। इस मैच में चौकों-छक्कों की बारिश हुई। केरल ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 196 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केरल की टीम ने मोहम्मद अजहरुद्दीन की तूफानी पारी के दम पर 15.5 ओवर में 2 विकेट पर 201 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत से वह एलीट ग्रुप ई की पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 9 चौके और 11 छक्के की मदद से 54 गेंद में नाबाद 137 रन ठोक डाले। अजहरुद्दीन ने 37 गेंद में अपना शतक पूरा किया।

मोहम्मद अजहरुद्दीन से पहले यूसुफ पठान ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए आईपीएल 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंद में शतक लगाया था। ऋषभ पंत टी20 मैचों में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय हैं। उन्होंने 2018 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंद में शतक ठोका था। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं। रोहित ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंद में अपनी सेंचुरी पूरी की थी।

in 37 balls

Sensational stuff this is from Mohammed Azharuddeen.

What a knock this has been from the Kerala opener #KERvMUM #SyedMushtaqAliT20

Follow the match https://t.co/V6H1Yp60Vs pic.twitter.com/Nrh88uOOFU

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 13, 2021